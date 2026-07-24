Большой кроссовер Zeekr оказался непригоден для международных поездок
«Убийца Майбахов», как прозвали китайский Zeekr 9X, внезапно удивил своего владельца. Хозяин свежего кроссовера Zeekr 9X решил отправиться из Поднебесной в Европу через Казахстан. Машина за полмиллиона юаней (5,8 млн рублей), купленная всего полгода назад, решила, что автомобилист пытается переправить её на территорию недружественной страны.
Как только кроссовер пересёк границу Казахстана, его электроника была частично заблокирована. По словам владельца по фамилии Лю, у машины отключился центральный тачскрин, а также прекратили работать электроприводы — центрального подлокотника, лючка бензобака и крышки багажника.
Сам Лю признается, что чувствовал себя водителем «полусломанной» машины. И это при том, что перед выездом он заехал к официальному дилеру дилеру марки на ТО, предупредив сервисменов о трансконтинентальном пробеге. Но механики ни слова не сказали про возможные блокировки.
Когда история разлетелась по китайским соцсетям, пресс-служба Zeekr заявила изданию National Business Daily, что так и было задумано. В бортовую электронику встроен механизм защиты от кражи. Как только софт понимает, что Zeekr покинул пределы родины, он включает протокол безопасности.
Сами инженеры Zeekr спешат успокоить публику: продолжать движение можно, но пользоваться машиной будет сложнее. Например, чтобы вернуть климат-контроль и навигацию, нужно запрашивать код авторизации, притом временный доступ даётся только на один регион.