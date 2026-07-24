Большой кроссовер Zeekr оказался непригоден для международных поездок

«Убийца Майбахов», как прозвали китайский Zeekr 9X, внезапно удивил своего владельца. Хозяин свежего кроссовера Zeekr 9X решил отправиться из Поднебесной в Европу через Казахстан. Машина за полмиллиона юаней (5,8 млн рублей), купленная всего полгода назад, решила, что автомобилист пытается переправить её на территорию недружественной страны.

© Motor.ru

Как только кроссовер пересёк границу Казахстана, его электроника была частично заблокирована. По словам владельца по фамилии Лю, у машины отключился центральный тачскрин, а также прекратили работать электроприводы — центрального подлокотника, лючка бензобака и крышки багажника.

Сам Лю признается, что чувствовал себя водителем «полусломанной» машины. И это при том, что перед выездом он заехал к официальному дилеру дилеру марки на ТО, предупредив сервисменов о трансконтинентальном пробеге. Но механики ни слова не сказали про возможные блокировки.

Когда история разлетелась по китайским соцсетям, пресс-служба Zeekr заявила изданию National Business Daily, что так и было задумано. В бортовую электронику встроен механизм защиты от кражи. Как только софт понимает, что Zeekr покинул пределы родины, он включает протокол безопасности.

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

Сами инженеры Zeekr спешат успокоить публику: продолжать движение можно, но пользоваться машиной будет сложнее. Например, чтобы вернуть климат-контроль и навигацию, нужно запрашивать код авторизации, притом временный доступ даётся только на один регион.