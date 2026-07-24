В России начались продажи новых Volkswagen Passat B9: по цене "китайца"

Крупные дилеры и частные фирмы начали поставки новых Volkswagen Passat B9 в нашу страну. Как удалось выяснить "Российской газете", практически все представленные экземпляры уже доступны из наличия, имеют все необходимые таможенные документы и готовы к постановке на учет. Согласно VIN-коду в объявлении, машины собраны для рынка КНР. Стоимость седанов стартует с отметки в 3 720 000 рублей.

© Российская Газета

Дешевле всего Passat предлагает к покупке автосалон из Воронежа. За указанный бюджет клиент получит машину в версии Star Long Yao с трехзонным климат-контролем, большим дисплеем мультимедиа, кожаным салоном, панорамным люком и многим другим.

В Москве и Санкт-Петербурге аналогичные экземпляры в схожем исполнении обойдутся от 3 950 000 до 4 300 000 рублей.

Что касается цветовой гаммы, то здесь особо разгуляться не получится - все представленные машины черные.

Технически седаны также различий не имеют. Все "Пассаты" агрегатированы безальтернативным 1,5-литровым турбомотором на 160 лошадиных сил, который трудится в тандеме с классическим "автоматом" от Aisin.

Крупные дилерские центры предлагают на машины гарантию в два года или 100 000 км.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи Volkswagen T-Roc.