Названы шесть дешевых машин с багажником от 480 литров

Покупая автомобиль, многие представляют не только ежедневные поездки по городу, но и отпуск, семейные путешествия или поездки за покупками. Именно в такие моменты становится понятно, насколько важен вместительный багажник. Исследование SPEEDME.RU показало, какие новые автомобили, официально представленные в России, предлагают больше полезного пространства за свои деньги.

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Для сравнения были выбраны модели с объемом багажника не менее 480 литров. В рейтинг вошло по одному наиболее доступному варианту каждой модели, а цены учитывались без специальных акций и кредитных предложений. Расчеты выполнены по состоянию на 23 июля 2026 года.

Лидером стала LADA Granta Sedan. При стоимости от 850 тысяч рублей автомобиль предлагает багажник объемом 520 литров. По расчетам, один литр пространства обходится примерно в 1635 рублей.

Следом расположился LADA Iskra Sedan. Его багажное отделение рассчитано на 500 литров, а стартовая цена составляет 1,277 млн рублей. Это обеспечивает один из самых привлекательных показателей в рейтинге.

На третьем месте оказался LADA Largus. Универсал способен вместить 560 литров груза в пятиместной версии. Если же используется третий ряд сидений, свободного пространства остается всего 135 литров. Такой пример показывает, насколько сильно компоновка салона влияет на практичность автомобиля.

В список также вошел LADA Vesta Sedan с багажником объемом 480 литров. Несмотря на близкую стоимость к Largus, универсал выигрывает за счет формы грузового отсека и удобной вертикальной двери, которая облегчает погрузку крупных вещей.

Belgee S50 получил багажник объемом 500 литров, однако его рекомендованная стоимость заметно выше. При этом минимальная цена возможна только при покупке автомобиля по программе трейд-ин.

Завершает рейтинг Solaris KRS. Модель предлагает 480-литровый багажник и доступна как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Авторы исследования обращают внимание, что цифры в техническом описании не всегда отражают реальные возможности автомобиля. На удобство использования влияют форма багажного отделения, ширина проема и высота погрузки. Поэтому перед покупкой стоит самостоятельно проверить, насколько легко в автомобиль помещаются чемоданы, детская коляска, спортивный инвентарь или другие вещи, которые владелец планирует перевозить регулярно.