Роботы-гуманоиды будут работать на покраске "Газелей"

Горьковский автозавод сообщил о разработке робота-гуманоида для окраски кузовов.

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Действующий на Горьковском автозаводе Центр аддитивных технологий ведет сборку и программирование робота-гуманоида.

Созданный на базе открытых архитектур робот будет обучаться базовым операциям поддержки, чтобы в перспективе ассистировать сотрудникам окрасочного цеха в ночные смены. Сначала технология будет тестироваться в лаборатории, а затем адаптируется под стандарты реального конвейера. Центр аддитивных технологий заработал на заводе в прошлом году и изначально был рассчитан на быстрое прототипирование и подбор износостойких материалов для мелких деталей окрасочных роботов.

Раньше роботы выходили из строя из-за износа упоров, колпачков, позиционеров – многие эти детали приходилось заказывать за рубежом и держать необходимый запас на складе, чтобы не ждать месяцами. Теперь простые детали печатаются на 3D-принтере за минуты, более сложные – за несколько дней, рассказал руководитель центра Максим Каночкин.

Со временем у центра появились более крупные собственные проекты – одним из первых стал коллаборативный робот (кобот) для нанесения стекольного герметика. Опытная партия собранных с помощью кобота автомобилей уже отгружена потребителям, поэтому до конца года он получит на заводе «постоянную работу». А следующий этап – это как раз робот-гуманоид. В перспективе таких кибернетических помощников предполагается вывести на промышленный рынок России.

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