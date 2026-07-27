В Краснодаре увеличилось число заправок с бензином АИ-92 и АИ-95

По данным Муниципального центра управления (МЦУ) Краснодара, по состоянию на утро 25 июля в городе продолжают работу 72 автозаправочные станции. При этом в течение дня ситуация может меняться, уточнили в МЦУ.

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Общее число открытых заправок за сутки увеличилось. Накануне это число составляло 70 АЗС.

В городе сохраняется достаточный уровень обеспеченности основными видами топлива. Бензин марки АИ‑92 доступен на 63 АЗС, АИ‑95 - на 60 станциях, АИ‑100 - на 12 объектах. Дизельное топливо можно приобрести на 65 заправках.

24 июля водители Краснодара могли также рассчитывать на широкий выбор топлива: бензин АИ‑92 был на 59 заправках, АИ‑95 - на 54. Премиальный АИ‑100 встречался реже: его продавали лишь на 13 станциях. При этом дизель был доступен на подавляющем большинстве точек - на 67 АЗС.

Ряд автозаправочных станций ввел дополнительные правила отпуска топлива: по решению владельцев АЗС горючее выдают исключительно в баки автомобилей, без возможности заправки емкостей. Одновременно с этим 31 станция временно приостановила реализацию топлива, а еще 11 объектов не функционируют - они закрыты на ремонтные работы либо проходят процедуру ребрендинга.

В Муниципальном центре управления Краснодара подчеркнули, что для нормализации обстановки ведется работа на всех управленческих уровнях. Горожан и автомобилистов призывают воздержаться от создания запасов топлива: такой подход поможет не допустить скопления очередей на действующих АЗС и гарантировать, что горючее будет доступно каждому водителю.