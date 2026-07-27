На продажу выставили редкую "Волгу"

В Санкт-Петербурге выставили на продажу "Волгу" довольно редкой "переходной" серии - такие автомобили выпускались в 1985-86 годах, на стыке прежней "двадцать четверки" и новой ГАЗ-24-10. Такие машины носили индекс ГАЗ-24М и внешне могли выглядеть немного по-разному.

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К примеру, на выставленном автомобиле решетка радиатора устанавливалась еще металлическая, однако передний номерной знак уже размещен на бампере, в то время как штатное место под ним отсутствует. Также на задних стойках отсутствуют хромированные накладки с красно-белыми габаритными огнями. Седан выпущен в 1985 году, и, согласно объявлению, его пробег с момента выпуска составляет всего 21 000 километров.

За все эти годы единственным изменением стали эмблемы на крыльях, характерные для ГАЗ-24. В остальном автомобиль находится в оригинальном состоянии и отлично сохранился.

Продавец утверждает, что все составляющие являются оригинальными. Кузов прошел процедуры полировки и покраски, а двигатель, трансмиссия и сцепление подверглись полной ревизии. Не обнаружено никаких следов утечек масла или коррозии, а днище и пороги никогда не ремонтировались сваркой. Бамперы с "клыками" в полном комплекте и сохранились в оригинальном хромированном исполнении. У машины один владелец, документы оформлены по новому образцу (ПТС, СТС), что исключает сложности с перерегистрацией.

Автомобиль готовы продать за 280 тысяч рублей - эта сумма сопоставима с ценой неофициально ввезенного в Россию iPhone 18 Ultra в базовой комплектации.

Ранее "РГ" сообщала, что на продажу выставили новый внедорожник "Тигр".