Стало известно, сколько россиян регулярно нарушают ПДД

Опрос «Ренессанс Страхование»: 29% россиян регулярно нарушают ПДД. Подавляющее большинство российских водителей (95%) считают, что хорошо знают ПДД, однако 29% из них это не мешает регулярно нарушать правила. Главными причинами нарушений опрошенные называют не недостаток знаний, а невнимательность, спешку и особенности организации дорожного движения. Таковы результаты совместного исследования группы «Ренессанс Страхование» и сервиса «Автокод», в котором приняли участие 1100 автомобилистов из городов-миллионников (данные есть у «Известий»).

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Несмотря на уверенность в знании ПДД, лишь 15% опрошенных заявили, что безупречно ориентируются во всех правилах. Большинство (80%) признались, что в целом знают ПДД хорошо, но иногда сомневаются в отдельных нюансах, а 4% знают лишь основы или часто путаются.

За последний год хотя бы раз нарушали правила 63% водителей. У каждого третьего нарушение было единичным, а 29% признались, что нарушали неоднократно. Только 37% респондентов уверены, что за год не создавали аварийных ситуаций.

«Интересно, что главной причиной нарушений россияне считают вовсе не незнание правил. Чаще всего респонденты связывают их с невнимательностью и уверенностью водителей в собственной безнаказанности (по 66%) или спешкой (61%). Половина опрошенных также указали на сложную организацию движения на отдельных участках дорог, а 45% считают причиной недостаточное знание отдельных требований ПДД», — отметили аналитики.

Среди нарушивших правила более половины (51%) главной причиной назвали сложную или неочевидную организацию дорожного движения. 28% признались, что подстроились под поток, 26% сослались на спешку, а ещё 26% были уверены, что нарушение не создаст опасности. Каждый пятый нарушил правила сознательно — чтобы избежать ДТП. Реже причинами становились плохая погода (17%) и невнимательность (12%).