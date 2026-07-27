Автомобилистам рассказали о влиянии типа привода на расход топлива

Вопрос выбора привода всегда актуален у автомобилистов, потому что от типа трансмиссии зависят не только проходимость и управляемость машины, но и стоимость ее владения, рассказали специалисты «Авито Авто». Об особенностях эксперты сообщили в разговоре с «Лентой.ру».

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«Один из наиболее распространенных типов привода — передний, когда автомобиль приводится в движение передней осью. Автомобили с передним приводом имеют меньший расход топлива по сравнению с другими авто, так как их конструкция легче, а потери энергии в трансмиссии ниже. В среднем передний привод потребляет меньше топлива при прочих равных», — поделились специалисты.

У машин с задним приводом, по словам экспертов, ведущие колеса, соответственно, задние.

«Как правило, расход топлива у таких машин выше по сравнению с переднеприводными авто из-за механических потерь при "доставке" крутящего момента до ведущих колес и "дополнительных" тяжелых узлов например, карданный вал и редуктор. Разница в расходе топлива между передним и задним приводом составляет примерно 3-7 процента в пользу переднего», — отметили в «Авито Авто». Полный привод — это когда все четыре колеса ведущие. С точки зрения расхода топлива, такие автомобили — самые неэкономичные. Основные причины повышенного расхода у большинства современных полноприводных кроссоверов — это дополнительный вес и механические потери. Такой автомобиль расходует в среднем на 5-15 процентов больше топлива, чем аналогичная машина с передним или задним приводом «Авито Авто»

По словам специалистов, передний привод часто воспринимается как самый «понятный» вариант для повседневной езды — он делает автомобиль тише и экономичнее, а на скользкой дороге ведет себя более предсказуемо: машина едет туда, куда повернут руль.

«Но нюансы проявляются в критических ситуациях. Например, при заносе интуиция подсказывает сбросить газ, однако в случае с передним приводом все наоборот — нужно слегка добавить тяги и скорректировать руль в сторону заноса. А конструктивные ограничения уменьшают угол поворота колес, что сказывается на маневренности, особенно в тесных пространствах», — рассказали они.

Задний привод, наоборот, на первый взгляд кажется капризным, но у него есть свои сильные стороны, отметили собеседники «Ленты.ру».

«В поворотах и на скользкой дороге он ведет себя иначе: если начинается занос, часто достаточно просто отпустить газ, и машина сама стабилизируется. Задний привод любят те, кто ценит динамику: он позволяет резко стартовать с места. Эта же особенность помогает увереннее тронуться в гору на скользкой дороге или выбраться из легкого бездорожья, а больший угол поворота передних колес делает машину удобнее в узких дворах и на парковке. Но есть и минус: задние шины изнашиваются быстрее, а загруженный багажник может сместить баланс автомобиля и сделать его менее устойчивым в поворотах», — объяснили они.

Полный привод эксперты назвали историей про уверенность почти на любом покрытии. Такой автомобиль одинаково хорошо чувствует себя и на льду, и на снегу, и на грунте, песке или грязи, но за эту универсальность приходится платить: машина стоит дороже на 5-10 процентов, стоимость обслуживания выше, а расход топлива увеличивается, в том числе из-за большего веса.

Выбор привода — это всегда компромисс между экономией, комфортом и проходимостью. Для преимущественно городской эксплуатации в теплом климате перерасход на полном приводе будет наиболее ощутим и может стать существенным за год. В регионах с долгой зимой выгода от проходимости и уверенного старта часто перевешивает дополнительные 5-10 процентов топлива «Авито Авто»

Ранее директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом» Сергей Плетнев сообщил, что существует ряд характерных признаков, которые с высокой долей вероятности указывают на низкое качество топлива.

Прежде всего, по его словам, следует обратить внимание на цвет и прозрачность.