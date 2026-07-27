Эксперт раскрыл лайфхак для определения качества тормозных колодок с помощью магнита.

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Цена оригинальных тормозных колодок порой находится просто за гранью добра и зла. Да и гонять стало дорого: тут и штрафы с камер, и необходимость экономить топливо (особенно летом 2026 г.). А чем ниже скорость, тем легче остановиться. Так нужно ли переплачивать за оригинальные расходники?

Дешевые колодки часто имеют некачественный фрикционный слой. Стоит присмотреться к аккуратности изготовления самих колодок и к их упаковке – это первое, что выдаст некачественный товар.

Особенно опасны образцы с большим количеством крупной стальной стружки в составе. Такие колодки будут с поразительной скоростью изнашивать тормозные диски. Отсечь подобные варианты поможет обычный магнит. Попросите продавца показать несколько колодок – там, где магнит «липнет» слабее, стальной стружки меньше. А если колодки примагничиваются излишне сильно, их лучше не брать. Сбережете тормозные диски.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Неоригинальные колодки для обычного водителя на равнинной местности вполне пригодны. Просто нужно внимательно выбирать, чтобы не купить брак или некачественный продукт.

Другое дело – любители погонять или те, кто часто использует прицеп. Тут экономия на тормозах может выйти боком.

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