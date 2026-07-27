Число частных автомобилей в Пхеньяне за полгода выросло в 1,5 раза

Личный автомобиль постепенно перестает быть редкостью в Пхеньяне. За последние полгода число частных машин увеличилось в 1,5 раза, свидетельствуют наблюдения корреспондента ТАСС.

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Еще в 2006 году в Пхеньяне насчитывалось около 2 тыс. частных автомобилей, и на протяжении почти 20 лет их число менялось незначительно. Однако в 2025 году ситуация резко изменилась. К концу прошлого года число автомобилей с желтыми регистрационными знаками выросло примерно до 9 тыс., а сейчас превышает 13,5 тыс.

Желтые номера становятся нормой

Определить принадлежность автомобиля в КНДР можно по цвету регистрационных знаков. Желтые номера устанавливаются на частные автомобили, синие - на государственные, черные - на военные, зеленые - на дипломатические, красные - на машины иностранных представительств и совместных предприятий. Двухцветные номера используются на учебных автомобилях, а белые - на машинах службы транспортной безопасности.

Автомобили с желтыми регистрационными знаками сегодня составляют заметную часть транспортного потока и стали одним из наиболее наглядных признаков быстрой автомобилизации столицы КНДР.

Пробки, такси и платные парковки

Рост числа частных автомобилей заметно изменил дорожную ситуацию в столице. Если еще несколько лет назад пробки в Пхеньяне были редкостью, то теперь в часы пик на крупных перекрестках нередко скапливаются десятки автомобилей, а водителям иногда приходится ждать разрешающего сигнала светофора несколько циклов подряд.

Вместе с увеличением числа машин в городе появились и платные парковки возле некоторых торговых центров, популярных ресторанов и других точек притяжения вроде зоопарка или ботанического сада. Стоимость стоянки обычно фиксирована и составляет от одного до трех долларов.

Заметно выросло и число такси. Они стали привычной частью транспортного потока и встречаются повсеместно.

Китайские марки лидируют

На улицах столицы КНДР преобладают китайские марки. Чаще других встречаются Li Auto, Haval, Beijing, Jetour и BYD. Традиционно популярны японские машины, прежде всего Toyota. Попадаются европейские марки, среди которых наиболее заметны Mercedes и Volkswagen. Многие авто имеют гибридную силовую установку. Встречаются и полностью электрические автомобили, однако пока их заметно меньше, чем гибридов.

От бюджетных моделей до Mercedes-Benz

Рост числа автомобилей сопровождается развитием соответствующей инфраструктуры. Во многих районах столицы работают автосалоны, большинство из которых одновременно выполняют функции сервисных центров.

Ассортимент представленных в них автомобилей охватывает практически все ценовые категории - от компактных городских моделей до мощных внедорожников и представительских седанов. В автосалонах можно увидеть Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и другие автомобили премиального класса. Стоимость отдельных моделей превышает $200 тыс.

Российские машины встречаются в Пхеньяне нечасто. На дорогах изредка попадаются машины Lada, в том числе используемые автошколами в качестве учебных.

Еще недавно главными участниками дорожного движения в столице КНДР были государственные автомобили с синими номерами. Сегодня все более заметным становится поток автомобилей с желтыми регистрационными знаками, который постепенно меняет привычный транспортный облик Пхеньяна.