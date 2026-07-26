Страховщики заявили о критическом уровне выплат по ОСАГО

По итогам первой половины 2026 года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в среднем по стране составил 97%. Это критический уровень, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Такой показатель означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям, что может привести к дестабилизации рынка. При этом уровень выплат по ОСАГО с учетом выплат расходов на ведение дел выше 100% по итогам первого полугодия зафиксирован более чем в половине регионов страны. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал Авторадио, почему компании автостраховщиков возмущаются объемом выплат по ОСАГО:

"Годами страховые компании получали гораздо больше, чем должны бы выплачивать. Сейчас они сразу же возмущаются, что теперь нужно поднимать тарифы, потому что деятельность становится для них невыгодной. При этом, если б она действительно была невыгодной, тогда мы, конечно же, увидели бы сданные лицензией на работу по ОСАГО. Но они по необъяснимой причине не уходят. Поэтому, конечно, все эти, стенания, заламывания рук, посыпание головы пеплом — это исключительно инструменты давления на Центральный банк с тем, чтобы принудить регулятора расширить ценовой коридор, считай, увеличить тарифы на ОСАГО для всех. Центробанк, конечно, поддержит требования бедных и несчастных страховых компаний, которым нужно больше деньгохранилищ, чтобы деньги хранить".

Наибольший уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в этом году был зафиксирован в Республике Ингушетия — 265%. В тройку регионов-лидеров также вошли Приморский край и Карачаево-Черкесская Республика. Следом расположились республики Марий Эл и Дагестан, Камчатский край, Республика Саха, Чеченская Республика, Хабаровский и Забайкальский края.