$78.0288.76

Как работает неформальный топливный рынок на Кубе и где водители находят бензин

Российская Газетаиещё 1

Уже больше полугода Куба живет в условиях острого дефицита топлива. Тем не менее улицы Гаваны не пустуют. Где водители находят бензин? Как работает неформальный топливный рынок на Кубе, который не дает острову "остановиться"?

Как работает неформальный топливный рынок на Кубе и где водители находят бензин
© Российская Газета
"Бензин есть в любом количестве. Приезжайте в любое время", - получаю сообщение в мессенджер от Леонардо, местного частного поставщика топлива. Номер телефона был получен через знакомых, которые уже успели воспользоваться его услугами. Хотя социальные сети полны объявлений о продаже бензина и дизеля, лучше воспользоваться проверенными контактами. В противном случае есть риск нарваться либо на мошенника, либо на того, кто продает некачественный продукт.

Продавец сразу указывает цену: пять долларов США за литр или четыре с половиной доллара, если покупаешь больше тысячи литров. Затем отправляет геолокацию. Берем с собой десять канистр и выдвигаемся на место.

Точка находится на выезде из Гаваны. Прибыв на место, видишь несколько небольших киосков, а также складские помещения. Какой-либо очереди не наблюдается, других машин нет. После звонка Леонардо открываются ворота и попадаешь на территорию небольшого ангара. Внутри стоит не менее пяти огромных цистерн с горючим. Рядом с ними - клетки с бойцовыми петухами. Пока заполняют канистры, удается поговорить с хозяином предприятия.

"Бензин у нас напрямую из США. Все официально", - заявляет Леонардо. Однако на просьбу рассказать подробнее о происхождении топлива хозяин лишь улыбается. По словам кубинца, спрос на его бензин постоянный, только за этот день он продал более тысячи литров. "Приезжают предприниматели, таксисты, дипломаты", - отметил он.

Во время заправки отключается электричество, и насос перестает работать. Леонардо достает резервный, на аккумуляторах, однако его хватает лишь на две канистры. Остальные приходится заполнять через воронку.

Для многих кубинских автомобилистов выбор сегодня невелик: ждать своей очереди на государственной АЗС несколько месяцев и получить ограниченный объем топлива или заплатить почти вдвое дороже на неофициальном рынке, но заправиться сразу.

Загрузив канистры в автомобиль, выезжаем обратно в город. По дороге встречаем несколько государственных автозаправочных станций. Все они пустуют.