Как работает неформальный топливный рынок на Кубе и где водители находят бензин

Уже больше полугода Куба живет в условиях острого дефицита топлива. Тем не менее улицы Гаваны не пустуют. Где водители находят бензин? Как работает неформальный топливный рынок на Кубе, который не дает острову "остановиться"?

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"Бензин есть в любом количестве. Приезжайте в любое время", - получаю сообщение в мессенджер от Леонардо, местного частного поставщика топлива. Номер телефона был получен через знакомых, которые уже успели воспользоваться его услугами. Хотя социальные сети полны объявлений о продаже бензина и дизеля, лучше воспользоваться проверенными контактами. В противном случае есть риск нарваться либо на мошенника, либо на того, кто продает некачественный продукт.

Продавец сразу указывает цену: пять долларов США за литр или четыре с половиной доллара, если покупаешь больше тысячи литров. Затем отправляет геолокацию. Берем с собой десять канистр и выдвигаемся на место.

Точка находится на выезде из Гаваны. Прибыв на место, видишь несколько небольших киосков, а также складские помещения. Какой-либо очереди не наблюдается, других машин нет. После звонка Леонардо открываются ворота и попадаешь на территорию небольшого ангара. Внутри стоит не менее пяти огромных цистерн с горючим. Рядом с ними - клетки с бойцовыми петухами. Пока заполняют канистры, удается поговорить с хозяином предприятия.

"Бензин у нас напрямую из США. Все официально", - заявляет Леонардо. Однако на просьбу рассказать подробнее о происхождении топлива хозяин лишь улыбается. По словам кубинца, спрос на его бензин постоянный, только за этот день он продал более тысячи литров. "Приезжают предприниматели, таксисты, дипломаты", - отметил он.

Во время заправки отключается электричество, и насос перестает работать. Леонардо достает резервный, на аккумуляторах, однако его хватает лишь на две канистры. Остальные приходится заполнять через воронку.

Для многих кубинских автомобилистов выбор сегодня невелик: ждать своей очереди на государственной АЗС несколько месяцев и получить ограниченный объем топлива или заплатить почти вдвое дороже на неофициальном рынке, но заправиться сразу.

Загрузив канистры в автомобиль, выезжаем обратно в город. По дороге встречаем несколько государственных автозаправочных станций. Все они пустуют.