Названы самые вредные, опасные и бесполезные функции новинок автопрома.

© За рулем

Люк в крыше – это эффектно. Как и панорамное остекление. Но когда ими пользоваться, если полгода – зима, а два-три месяца молотит кондиционер? К тому же все люки априори негерметичны. А еще – скрипы, заедания, посторонние запахи… Так зачем?

Выдвижные дверные ручки – это зачем? Чтобы даже спасатель не смог открыть дверь машины, попавшей в ДТП? Отключится электричество – и всё, приехали? Китайцы возвели такие ручки в ранг стандарта и первыми же их з апретили – и правильно.

Водитель должен сигналить только в аварийной ситуации. Но счет в таких случаях идет на доли секунды, а потому рука водителя сама должна мгновенно находить кнопку сигнала. Хорошо бы, чтоб у разных моделей эта кнопка находилась в одном и том же месте – в центре руля. В былые времена так и было.

Задумка хорошая – в прошлые времена мы часто сами глушили двигатели в глухих заторах и на железнодорожных переездах. Но мы хорошо понимаем, что происходит со стартером и батареей при каждом пуске, и нам просто жалко их шестеренки. Не говоря уж о «железе» двигателя при регулярных пусках без давления масла. Сделайте эту функцию отключаемой без блужданий по меню!

Система бесключевого доступа сильно облегчает угон автомобиля. Злоумышленник перехватывает сигнал с брелока, отправляет этот сигнал напарнику, стоящему возле машины – и она открывается. Оно вам надо?

С некоторых пор скошенные по хорде рули стали именовать спортивными. Наверное, для того, чтобы у покупателя повысилась самооценка. Но как при быстром (спортивном!) вращении ­перехватывать руль? Неудобно!

Как можно ездить по нашим дорогам без запасного колеса? Хотя бы без докатки? Спасет ли вас герметик – или придется на попутке тащить колесо в шиномонтаж? Если ваш путь часто пролегает вне населенных пунктов, не катайтесь без запаски – даже по платным трассам!

Электромеханический стояночный тормоз применяется чаще «ручного», но у него немало недостатков. Если батарея села, как перекатить автомобиль хотя бы на эвакуатор? А экстренное торможение? Дернуть «ручник» проще и быстрее, чем искать некую кнопку, особенно если она слева от руля.