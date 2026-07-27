Названы ошибки водителей, которые быстро убивают турбомотор

Эксперт Стрельбицкий назвал ошибки водителей, которые быстро убивают турбомотор
Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий назвал "Российской газете" ошибки водителей, которые быстро убивают турбомотор.
"Большинство проблем с турбомоторами связано не с их конструкцией, а с тем, как их эксплуатируют. Самая распространенная ошибка - резко нажимать на газ сразу после запуска двигателя. В первые минуты масло еще не успевает выйти на оптимальный режим работы, поэтому турбокомпрессор испытывает повышенную нагрузку. Достаточно просто начать движение спокойно и несколько минут избегать резких ускорений, этого вполне достаточно, чтобы двигатель и турбина вышли на рабочий режим. Не менее распространенная ошибка - сразу глушить двигатель после длительной поездки по трассе или активной езды. Во время движения турбина работает при очень высоких температурах, а моторное масло не только смазывает ее, но и охлаждает. Если двигатель сразу выключить, циркуляция масла прекращается, остатки масла могут перегреваться и со временем образовывать отложения. Поэтому после серьезной нагрузки лучше дать двигателю поработать на холостом ходу около минуты или просто последние несколько километров проехать в спокойном темпе, этого обычно вполне достаточно. Еще один важный момент связан с моторным маслом. Турбированный двигатель гораздо требовательнее к его качеству и состоянию, чем атмосферный. Если использовать неподходящее масло или слишком долго откладывать его замену, износ турбокомпрессора и самого двигателя заметно ускоряется. Особенно это актуально для автомобилей, которые большую часть времени проводят в городских пробках или совершают короткие поездки. В таких условиях менять масло имеет смысл немного раньше регламентного срока. Не стоит забывать и про воздушный фильтр. Когда он загрязнен, двигателю сложнее получать необходимый объем воздуха, а турбине приходится работать с большей нагрузкой. Это не приведет к поломке за один день, но в долгосрочной перспективе тоже влияет на ресурс двигателя. В целом современные турбомоторы давно перестали быть капризной техникой. При нормальном обслуживании они способны без проблем проходить сотни тысяч километров. Главное - соблюдать регламент, использовать качественные расходные материалы и не создавать двигателю лишние нагрузки там, где их легко избежать", - отметил специалист.