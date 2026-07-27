Почему старые машины становятся бомбой замедленного действия

Средний возраст легковых автомобилей на российских дорогах перешел отметку в 15 лет. И, к сожалению, техническое состояние многих из них сложно назвать идеальным.

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Проблема в том, что некоторые водители, выбирая седан, кроссовер или универсал на вторичке, обращают внимание на его внешний вид и цену. Однако они могут не замечать скрытых нюансов, которые могут привести к серьезным тратам и даже аварии.

Одной из таких проблем является состояние подрамника - несущей конструкции автомобиля. Он активно участвует в управлении и является опорой самого двигателя. Однако со временем он может стать рыхлым и дряблым из-за коррозии, что снижает его способность выдерживать нагрузки.

Гнилой подрамник может привести к отделению колеса вместе с поворотным кулаком, нарушению геометрии подвески и потере жесткости передка автомобиля. Это может стать причиной аварии и больших финансовых потерь.

Некоторые водители в погоне за экономией вместо замены этого узла пытаются подварить узел, но это не решает проблему.

В то же время замена данной детали - это сложная и дорогостоящая операция. Нужно разобрать всю переднюю подвеску, снять рулевую рейку и побороть десятки точек закисшего и давно сросшегося воедино крепежа. Опытные сервисмены обычно предлагают к подрамнику набор болтов и гаек.

Эксперты "Автовзгляда" напоминают, что гнилой подрамник - это не просто проблема, а серьезная угроза безопасности на дороге. Не стоит экономить на замене этого узла, иначе последствия могут быть катастрофическими.

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