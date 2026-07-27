Проверенный временем: стоит ли брать Solaris KRS

Новый бренд, знакомая платформа, российское производство — и главный вопрос, который возникает у любого, кто смотрит в сторону Solaris KRS — «Это какой-то новый автомобиль или проверенная классика»? Журнал Motor изучил техническую начинку, комплектации и отзывы автовладельцев на профильных форумах, чтобы ответить на вопрос: кому подходит этот автомобиль.

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Такси и каршеринг как индикатор

Седан KRS — модель российского бренда Solaris, и на дорогах его уже не спутаешь с чем-то другим. При этом с технической точки зрения KRS — это не эксперимент и не попытка угадать тренды, а последовательное развитие платформы, которая за десятилетие стала фактическим стандартом для городского автомобиля в России.

Есть негласный маркер надежности: если автомобиль массово закупают агрегаторы каршеринга и таксопарки — значит, он обладает невысокой стоимостью владения и прогнозируемым ресурсом узлов. У предшествующей платформы, на которой базируется KRS, была репутация машины, способной в такси и каршеринге без особых кризисов проходить 300 тыс. км и более.

© Solaris

© Solaris

© Solaris

Мотор не капризничал на 92-м бензине, гидротрансформатор не требовал замены к 150 тысячам, подвеска переваривала регулярные наезды на бордюры и «лежачие полицейские», а запчасти есть в наличии в любом регионе. Именно этот запас прочности, заложенный в конструкцию десятилетие назад, и позволяет сегодня говорить о Solaris KRS как о прямом наследнике этой философии.

© Solaris

© Solaris

© Solaris

В будущем в парках такси и каршеринга седанов KRS будет столько же, сколько сейчас машин предыдущей генерации. И пробеги у них будут те же — под 300 тысяч за три-четыре года активной работы. Потому что операторам нужна предсказуемость, а KRS эту предсказуемость гарантирует — платформа отработана, агрегаты изучены, ресурс подтвержден миллионами километров на российских дорогах.

© Solaris

Спроектирован для России, а не адаптирован

Важный нюанс, который часто упускают: KRS не проходил процедуру «адаптации» для России. Он создавался под российские дорожно-климатические условия на этапе проектирования. Разница не в формулировках, а в подходах.

Адаптация — это всегда компромисс: заменить пружины, перекалибровать блоки управления, доработать шумоизоляцию, большой бачок омывайки — вот это все. В случае с KRS исходные технические решения уже закладывались под диапазон высоких и низких температур, под снежные накаты и гравийные покрытия, под перепады напряжения в бортовой сети при холодном пуске.

© Solaris

© Solaris

© Solaris

Высокий дорожный просвет поможет с проездом по неочищенным от снега дворам зимой. При этом колесная база 2600 мм обеспечивает достаточную продольную устойчивость на гребнистых покрытиях, а малые свесы позволяют не цеплять бамперами перегибы рельефа — ситуация, знакомая каждому, кто выезжал на природу по проселку.

Атмосферный двигатель

Под капотом — 1,6-литровый четырехцилиндровый атмосферник мощностью 123 л.с. и крутящим моментом 151 Нм при 4850 об/мин. С точки зрения удельной мощности — среднестатистический показатель для сегмента B. Но важнее другое.

© Solaris

© Solaris

© Solaris

Атмосферный двигатель с распределенным впрыском — легко переваривает бензин «АИ-92», у него отсутствуют проблемы с нагарообразованием на впускных клапанах (характерной для прямого впрыска) и прогнозируемый ресурс особенно сейчас с учетом новых реалий с топливом.

Привод ГРМ — цепной. По данным сервисных центров, цепь не требует вмешательства как минимум до 180−200 тыс. км пробега. Конструкция мотора изучена до винтика, что напрямую влияет на стоимость планового обслуживания. Это не «устаревшее решение», а осознанный выбор в пользу ремонтопригодности и низкой стоимости километра.

© Solaris

© Solaris

© Solaris

© Solaris

© Solaris

© Solaris

© Solaris

Гидротрансформатор

В паре с двигателем работает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором. На фоне массового перехода конкурентов на вариаторы и преселективные роботы это заслуживает отдельного комментария. Гидромеханический автомат — единственный тип КП, который обеспечивает: плавное трогание на скользких покрытиях без рывков; работу с неизменным передаточным отношением при буксировке прицепа; стабильные характеристики рабочей жидкости в широком диапазоне температур; ремонт без замены узла в сборе — доступны ремкомплекты гидроблоков и фрикционов.

© Solaris

Для городской эксплуатации гидротрансформатор означает, что автомобиль не дергается в пробках, не перегревается при длительных циклах «газ-тормоз» и не требует адаптивного обучения стилю вождения. Разгон до 100 км/ч — 11,2 с, расход в смешанном цикле — 6,6 л/100 км. Бак 50 л дает запас хода более 600 км.

Салон и эргономика

Внутри KRS — классическая фронтальная архитектура с четким разделением зон. Руль регулируется по высоте и вылету в любой комплектации — опция, которую в сегменте все еще предлагают не все конкуренты. Посадка плотная, с хорошей обзорностью, несмотря на покатую линию крыши.

© Solaris

© Solaris

© Solaris

Задний ряд: двое взрослых размещаются без ограничений по высоте потолка, трое — в формате «вполне терпимо». Спинки складываются в пропорции 60:40 во всех без исключения версиях — универсальное решение для перевозки лыж, досок или длинномерных грузов. Багажник — 480 литров по методике VDA. Для седана B-класса объем близок к верхней границе.

© Solaris

© Solaris

Оснащение

Производитель предлагает семь вариантов комплектаций (с учетом МКП и АКП внутри одной линейки). При единственном моторе — это не ограничение, а сегментация по уровню оснащения без привязки к силовому агрегату.

Базовый уровень (Comfort) включает минимальный, но достаточный набор: ABS, ESC, VSM, помощь при старте на подъеме, две фронтальные подушки, подогрев передних кресел и руля, кондиционер, электроусилитель руля. Начиная с базовой версии — телематическая система «Solaris.Цифровой Автомобиль» с дистанционным запуском, контролем геолокации и диагностикой.

© Solaris

Luxe AV — добавляется 8-дюймовый экран с CarPlay/Android Auto, климат-контроль, подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, задние парктроники и камеру заднего вида. Style — визуальная версия с красными акцентами в экстерьере и салоне, темными дисками, галогеновыми фарами с линзами и противотуманками. Отделка ткани с красной прострочкой.

© Solaris

Prestige — расширенная безопасность (боковые подушки и шторки), подогрев заднего дивана, круиз-контроль с ограничителем, USB-выход для второго ряда, электропривод складывания зеркал.

Premium — светодиодные фары со статическим освещением поворотов, кожаная отделка салона, бесключевой доступ с кнопкой запуска, интеллектуальное открывание багажника, регулировка поясничного подпора, передние парктроники и 16-дюймовые легкосплавные диски.

Остаточная стоимость

Один из факторов, который системно игнорируют в обзорах новых брендов, — предсказуемая остаточная стоимость. Для Solaris KRS она базируется не на брендинговых исследованиях, а на доступности компонентов, большом тираже и технологической унификации с миллионным парком предшественников. Вторичный рынок не любит сюрпризов — KRS сюрпризов не обещает.

Резюме

Solaris KRS — это автомобиль, который не пытается казаться тем, чем не является. Атмосферный двигатель гарантирует низкую стоимость владения, а гидротрансформатор — надежность, плавность трогания и ремонтопригодность. Клиренс и настройки шасси — результат проектирования под конкретные дорожные условия России. По комплектациям — широкий выбор опций без привязки к двигателю. Гарантия 3 года или 100 тыс. км, прогнозируемый ресурс ключевых узлов составляет не менее 200 тыс. км до капремонта, по факту — намного больше.

© Solaris

Автомобиль создан в России. И это не патриотический тезис, а технический факт: модель проектировалась под российские реалии, а не адаптировалась к ним постфактум. Если через два года заказать каршеринговый Solaris KRS с пробегом под 300 тыс. км, он будет вести себя так же, как нынешние машины на линии — без сюрпризов. Именно это делает его разумным выбором сегодня.