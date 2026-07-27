Пенсия с полным приводом: какие машины страхуют в РГС клиенты старше 60

В эпоху активного долголетия российские пенсионеры предпочитают машины с полным приводом. Как показывает анализ договоров ОСАГО и каско, заключенных в этом году клиентами Росгосстраха, и у мужчин старше 65 лет, и у женщин старше 60 особой популярностью пользуются различные модификации знаменитого внедорожника от АвтоВАЗа: классический ВАЗ 2121 и его сегодняшняя версия Niva Legend, а также Chevrolet Niva и Niva Travel. Они обязательно присутствуют в топ-5 моделей, для которых чаще всего оформляют полисы добровольного и обязательного автострахования клиенты обоих полов.

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Причем, у мужчин в возрасте от 65 лет, страхующих в Росгосстрахе ОСАГО, «Нивы» занимают сразу две первые позиции, а у женщин старше 60 лет — вторую и пятую. Из других полноприводных автомобилей в десятку лидеров по популярности у представителей сильного пола вошел также Renault Duster, а у слабого — Toyota Rav4. В целом топ-10 выглядят так:

В добровольном автостраховании полноприводные автомобили представлены шире — что неудивительно, поскольку полисы каско чаще оформляют владельцы новых автомобилей. И, соответственно, в статистике находят отражение перемены на российском авторынке, где увеличивается доля китайских марок и моделей, а также их российских производных, среди которых сейчас доминируют кроссоверы. Но на первом месте по популярности у пенсионеров обоих полов оказался совсем не внедорожник. А в топ-10 по каско, оформленным в этом году россиянами пенсионного возраста, отличия заключаются лишь в порядке расположения автомобилей.

При этом анализ страховых случаев с водителями старше 60 лет показывает, что их нельзя отнести к категории часто попадающих в аварии. За последние три года на долю возрастных автомобилистов приходится в среднем около 10% заявлений по ОСАГО.