Как выбрать безопасный автомобиль

Защищенность автомобиля определяется системой активной безопасности, в которую входят подушки безопасности, преднатяжители ремней и системы предотвращения столкновения. Какие виды машин считаются наиболее безопасными, рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

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— Большой и тяжелый, но конструктивно упрощенный и устаревший внедорожник не будет в случае ДТП безопаснее современного седана. При минимальном ДТП у такого автомобиля, как правило, кузовных повреждений будет меньше, чем у нового седана. Однако энергия удара конструкцией кузова не поглощается, поэтому риск получения травм в таком внедорожнике будет выше, — подчеркнул специалист.

По словам эксперта, при выборе машины в первую очередь нужно смотреть на конструктивную безопасность модели. Помимо этого, если автомобиль подержанный, следует осмотреть его на наличие трещин, сколов и вмятин, а также проверить, есть ли у него подушки безопасности, передает RT.

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