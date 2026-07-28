В Тюмени стоимость бензина достигла рекордных 175 рублей за литр
В Тюмени зафиксировали локальный ценовой рекорд на топливо. Если на сетевых АЗС федерального уровня литр горючего обычно не превышает 70 рублей, то на независимых станциях ситуация кардинально иная.
Так, например, утром 28 июля в Заречном районе на заправочном комплексе «Кондор» цена на АИ-95 составила 175 рублей. Журналисты издания 72.ру сообщают, что в момент съемки у бензиновой колонки находился один автомобиль, еще две машины ожидали очереди на газовую установку.
Примечательно, что расположенная по соседству АЗС сети «Н-1» оказалась полностью закрыта из-за отсутствия топлива. В то же время на станции «Лукойл», где ранее также наблюдались перебои с поставками, сегодня образовалась очередь — топливо, наконец, завезли. Однако расценки тоже высокие: 92-й бензин — 155 рублей, 95-й — 175 рублей, дизельное топливо — 160 рублей, а автогаз — 33,90 рубля.
Как ранее сообщала "СП", на фоне нехватки топлива резко поднялись цены на грузоперевозки.