В Тюмени стоимость бензина достигла рекордных 175 рублей за литр

В Тюмени зафиксировали локальный ценовой рекорд на топливо. Если на сетевых АЗС федерального уровня литр горючего обычно не превышает 70 рублей, то на независимых станциях ситуация кардинально иная.

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Так, например, утром 28 июля в Заречном районе на заправочном комплексе «Кондор» цена на АИ-95 составила 175 рублей. Журналисты издания 72.ру сообщают, что в момент съемки у бензиновой колонки находился один автомобиль, еще две машины ожидали очереди на газовую установку.

Примечательно, что расположенная по соседству АЗС сети «Н-1» оказалась полностью закрыта из-за отсутствия топлива. В то же время на станции «Лукойл», где ранее также наблюдались перебои с поставками, сегодня образовалась очередь — топливо, наконец, завезли. Однако расценки тоже высокие: 92-й бензин — 155 рублей, 95-й — 175 рублей, дизельное топливо — 160 рублей, а автогаз — 33,90 рубля.

Как ранее сообщала "СП", на фоне нехватки топлива резко поднялись цены на грузоперевозки.