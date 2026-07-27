Водителям объяснили риски старого внедорожника при ДТП

Подушки безопасности, преднатяжители ремней и системы предотвращения столкновений имеют большое значение для безопасности пассажиров машины. Но не меньшая роль отводится заложенным изготовителем зонам программируемой деформации кузова — при дорожно-транспортном происшествии они складываются и гасят энергию удара. Об этом RT рассказал глава экспертной компании Lem Solution Евгений Ладушкин.

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Специалист пояснил, что массивный, но конструктивно старый внедорожник не сможет защитить людей лучше современного седана. При незначительном столкновении кузов такого внедорожника пострадает меньше, чем у новой легковой машины. Но из-за того, что энергия удара почти не поглощается конструкцией, риск получить травмы внутри устаревшего автомобиля может быть значительно выше.

«Когда ДТП происходит между легковым седаном и внедорожником, удар по последнему часто приходится на несущие и крепкие конструкции, раму, пороги и так далее. А вот седан получает повреждения выше. Это связано с дорожным просветом и посадкой. При этом у внедорожника выше риск опрокидывания при боковом ударе», — подчеркнул специалист.

По словам Ладушкина, при выборе машины стоит ориентироваться на конструктивную безопасность модели. Важно изучить, какие защитные системы заложены в нее производителем. При покупке подержанного экземпляра необходимо убедиться в отсутствии следов ДТП: после аварии в машине может не оказаться подушек безопасности, а зоны запрограммированной деформации в будущем уже не сработают должным образом. Вес и высоту автомобиля учитывать нужно, но эксперт назвал их «вторичными факторами».

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