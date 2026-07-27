Zeekr пообещал исправить недостатки 9X после блокировки в Казахстане

Марка Zeekr объявила о планах пересмотреть свою политику блокировок бортовой электроники. Это решение последовало после инцидента с китайским путешественником, который застрял в Казахстане из-за ограничений функций кроссовера Zeekr 9X.

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Как сообщает портал CarNewsChina, в ближайшее время в официальном приложении появится возможность отключения блокировок. Это позволит пользователям самостоятельно управлять функциями при пересечении границы Китая.

Zeekr использует автоматический ограничитель отдельных функций автомобиля для борьбы с "серым" экспортом, угонами и контрабандой.

Кроме того, в приложение будет добавлен генератор паролей, который позволит пользователям создавать собственные коды разблокировки.

Стоит отметить, что дальние поездки на машинах становятся все более популярными среди китайских автовладельцев.

Об инциденте с кроссовером "Российская газета" писала несколько дней назад.