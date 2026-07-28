Московские автоинспекторы выявили массовые нарушения у байкеров
Отсутствие полиса обязательного страхования стало самым массовым нарушением среди столичных мотоциклистов во время недавнего масштабного рейда автоинспекторов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сотрудников Госавтоинспекции.
Проверки проходили в Москве на оживленном перекрестке с выделенной полосой, незаконный выезд на которую является одной из частых проблем. Инспекторы останавливали практически каждого водителя для проверки документов и экипировки. Старший инспектор ДПС Артем Попов отметил, что для сохранения жизни и здоровья байкерам необходимы шлем, мотоботы и перчатки.
Помимо отсутствия страховки, выявлялись и другие грубые нарушения. Некоторые мотоциклисты проезжали на красный свет, пересекали сплошную линию или управляли мощным электротранспортом без прав категории М. В одном из случаев сотруднику полиции пришлось развивать скорость до 190 километров в час, чтобы догнать лихача, который позже оправдывал свои действия спортивным интересом.
Задержанные байкеры признавали свою неправоту и соглашались с тем, что подобные маневры создают реальную угрозу для других участников движения. Оформление всех административных протоколов занимало у инспекторов всего несколько минут благодаря использованию электронных планшетов и портативных принтеров.
В Госдуме ранее поддержали идею разрешить мотоциклистам двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».