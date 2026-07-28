Московские автоинспекторы выявили массовые нарушения у байкеров

Отсутствие полиса обязательного страхования стало самым массовым нарушением среди столичных мотоциклистов во время недавнего масштабного рейда автоинспекторов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сотрудников Госавтоинспекции.

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Проверки проходили в Москве на оживленном перекрестке с выделенной полосой, незаконный выезд на которую является одной из частых проблем. Инспекторы останавливали практически каждого водителя для проверки документов и экипировки. Старший инспектор ДПС Артем Попов отметил, что для сохранения жизни и здоровья байкерам необходимы шлем, мотоботы и перчатки.

Помимо отсутствия страховки, выявлялись и другие грубые нарушения. Некоторые мотоциклисты проезжали на красный свет, пересекали сплошную линию или управляли мощным электротранспортом без прав категории М. В одном из случаев сотруднику полиции пришлось развивать скорость до 190 километров в час, чтобы догнать лихача, который позже оправдывал свои действия спортивным интересом.

Задержанные байкеры признавали свою неправоту и соглашались с тем, что подобные маневры создают реальную угрозу для других участников движения. Оформление всех административных протоколов занимало у инспекторов всего несколько минут благодаря использованию электронных планшетов и портативных принтеров.

В Госдуме ранее поддержали идею разрешить мотоциклистам двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».