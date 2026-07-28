Без бардачка, но с холодильником: тест-драйв GAC Aion V

Российский рынок долго смотрел на электрокары с тем же выражением лица, с каким водитель старого Land Cruiser смотрит на слово «экология». Но времена меняются. Пока одни бренды продолжают обещать электрическое завтра, GAC привёз его уже сегодня. Причём это не концепт, который выглядит круто только под софитами автосалона, а вполне обычный кроссовер. Встречайте: Aion V – первый электромобиль марки GAC на российском рынке.

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Холодильник из будущего

Дизайнеры современных китайских электромобилей словно участвуют в соревновании под названием «Кто сильнее напугает прохожих». У одного – фары, напоминающие непонятных трансформеров, у другого – кузов, который будто спроектирован нейросетью. На этом фоне Aion V выглядит почти консерватором. Что, впрочем, не отменяет поразительной безликости облика. Из фирменных черт GAC здесь разве что фонарик заднего хода в нижней части бампера, который в плохую погоду мигом покрывается грязью.

Хотя консерватор – понятие относительное. Понятно, что передняя часть без радиаторной решётки и характерные линии кузова всё равно недвусмысленно намекают: перед нами автомобиль, который никогда не видел бензина. Но при этом он не похож на гаджет на колёсах. Скорее, на бытовой прибор из очень дорогого магазина электроники, где даже холодильник умеет выходить в интернет. Но зачем здесь эти странные «шашечки» на задних стойках и полоски на передних арках? Если это украшение, то выглядит не очень.

Забавно, что внешне Aion кажется компактным кроссовером, однако цифры говорят обратное. При длине 4,6 метра и колёсной базе 2775 мм он размером с Toyota RAV4 актуального поколения! Кстати, это не случайность: у модели действительно есть японские корни. Китайцы предпочитают об этом не распространяться, но совместное предприятие GAC и Toyota здесь чувствуется довольно отчётливо. Платформа, силовая архитектура и общая философия автомобиля появились не на пустом месте.

Впрочем, обвинять Aion V во вторичности бессмысленно. Сегодня автомобильная промышленность напоминает огромную коммунальную квартиру: у всех общая кухня, но каждый пытается убедить гостей, что рецепт борща исключительно семейный. Но зачем нужно было использовать столь неудобные дверные ручки? Вспоминается GS4, но здесь ручки лишены электропривода – сначала нужно надавить большим пальцем на переднюю часть, а затем подцепить заднюю часть и потянуть её на себя.

Минимализм против смысла

Если лет двадцать назад интерьер дорогого автомобиля старались украсить деревом, алюминием и десятками кнопок, то сегодня дизайнеры исповедуют новую религию – культ пустоты. Внутри Aion V царит именно такая атмосфера. 14,6-дюймовый центральный экран, маленький 8,9-дюймовый экранчик приборной панели, двухспицевый руль и полное отсутствие физических кнопок. Интерьер выглядит так, словно его проектировали люди, которые обожают протирать отпечатки пальцев с глянцевых поверхностей.

Впрочем, качество исполнения приятно удивляет. Панели не скрипят, материалы выглядят достойно, а ощущение бюджетного пластика здесь отсутствует. А вот простора хватает с запасом – ровный пол и длинная база делают второй ряд неожиданно просторным. Высокие пассажиры не упираются коленями в спинки кресел и могут вытянуть ноги, а спинка дивана откидывается аж на 137 градусов – можно и вздремнуть.

У заднего правого пассажира даже есть собственный столик, хотя считать это местом для босса странно – вроде как автомобиль не по статусу. В центральном подлокотнике есть небольшой термобокс, способный охлаждать содержимое до -15 градусов или нагревать его до +50. Полезная штука – особенно если вы любите мороженое или холодную воду. Вроде бы всё классно, но почему крышка открывается только со стороны пассажира? Что находится внутри, водитель не видит и может взять только на ощупь.

Но затем приходит время положить какую-нибудь мелочь в бардачок и тут выясняется, что… его нет. Совсем. Вместо привычного ящика перед пассажиром – пара откидных крючков для пакетов. И всё. Видимо, инженеры решили, что современному человеку достаточно смартфона, банковской карты и глубокой внутренней гармонии. Всё остальное можно положить куда-нибудь ещё. Отсутствие перчаточного ящика вызывает примерно те же чувства, что гостиничный номер без туалета – формально жить можно, но всё время кажется, что чего-то не хватает. Например, как и шторки в багажнике.

Почти как Toyota

Формально перед нами самостоятельная модель бренда Aion, однако её генетика тесно связана с совместными проектами материнской компании GAC и корпорации Toyota. Автомобиль построен на платформе, родственной японской архитектуре e-TNGA, хотя китайцы предпочитают использовать собственное обозначение – AEP 3.0.

Для российского рынка предусмотрен единственный вариант силовой установки – электромотор мощностью 204 лошадиные силы приводит передние колёса, энергию запасает батарея ёмкостью 75,3 кВт·ч, а запас хода заявлен на уровне 580 км. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,9 секунды. Неплохо, ведь большинство владельцев семейных кроссоверов покупают их явно не для того, чтобы устраивать дрэг-рейсинг между торговым центром и детским садом.

Без комплекса супергероя

Главное достоинство Aion V проявляется уже через несколько минут после начала движения. Как типичная Тойота, он даже не пытается казаться спортивным, и это похвально, ведь сегодня большинство производителей электрокаров ведут себя, как подростки в спортивных костюмах – постоянно пытаются доказать, насколько они быстрые и мощные. Aion V, наоборот, совершенно спокоен.

Самое классное в этом шасси – подвеска, которая получилась неожиданно зрелой. Мелкие неровности исчезают где-то под колёсами, стыки эстакад растворяются без шума, а лежачие полицейские не превращают пассажиров в участников аттракциона. Причём инженерам удалось избежать и другой крайности: автомобиль не раскачивается, не валится в поворотах и отнюдь не производит впечатление дивана на аккумуляторах.

Конечно, рулевое управление не станет предметом обсуждения среди поклонников «немцев» старой школы. Обратной связи немного, реакции сглажены, а режим «Спорт» в основном добавляет лишь тяжести рулю и делает педаль тока чуть острее. Но так и должно быть – это же честный городской кроссовер, а не трековый снаряд. Режимы «Комф» и «Эко» добавляют характеру немного разнообразия. Реальный запас хода в смешанном цикле составил почти 500 км, что очень даже неплохо, средний расход — порядка 15 кВт·ч на сотню.

В потоке Aion V ощущается именно так, как и должен ощущаться комфортный и просторный электромобиль: тихо, плавно и легко. Он не пытается разбудить в водителе гонщика – он предлагает стать человеком, который наконец перестал нервничать в пробках. Жаль, что с такими настройками бортовой электроники это совершенно невозможно: всякий раз после запуска все настройки водительских ассистентов сбрасываются, как у Geely EX5 EM-i.

Электрокар для нормальных людей

Китайский автопром порой либо пытается копировать чужие идеи, либо, наоборот, слишком старается быть оригинальным. Aion V оказался где-то посередине. Он не поражает динамикой, не переворачивает представление о новых технологиях и не заставляет соседей выбегать из дома с телефонами. И хорошо. Это «электричка» для людей, которые хотят просто ездить: тихо, комфортно и без лишней суеты.

Да, здесь странная эргономика, весьма спорный минимализм и привычная для современных машин зависимость от сенсорного экрана. Но вместе с тем есть просторный салон, достойный запас хода и хорошая плавность хода. Базовая версия GAC Aion V под названием EX неплохо оснащена – диодная оптика, панорамная крыша, подогревы кресел, руля и ветрового стекла, вентиляция передних сидений, водительские ассистенты и многое другое. Такой автомобиль обойдётся в 4 299 000 рублей.

Топовая версия EX Premium вдобавок получает массаж передних кресел, термобокс, раскладной столик и отделку сидений натуральной кожей – за 4 599 000 рублей. Дорого? Не то слово. Ведь столько же стоит полноразмерный и полноприводный бензиновый кроссовер GAC GS8. Правда, Aion V можно поставить на зарядку и уйти заниматься своими делами, а в GS8 придётся сидеть в очереди на заправку.

Возможно, лет через 10 или 20 мы окончательно забудем, как звучит двигатель внутреннего сгорания, а заправки превратятся в модные кофейни с зарядными станциями. Быть может, электромобили станут такими же привычными, как смартфоны, без которых сегодня никто не выходит из дома. И Aion V, кажется, создан именно для этого будущего – спокойного и тихого. Правда, есть одна проблема. Похоже, в будущем не будет бардачков.