Почему привычные шлепанцы грозят водителям автокатастрофой

Автоэксперт объяснил россиянам, какая летняя обувь может стоить вам жизни за рулем.

© Vse42.ru

Ранее житель Москвы сбил двух девушек и едва не утонул, когда пытался перепарковать машину на пляже в Нижегородской области. Причиной инцидента стал мокрый сланец, который слетел с ноги во время движения.

Как рассказал в беседе с РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов, шлепанцы и тапочки могут легко слететь с ноги водителя или застрять под педалями, создав опасную ситуацию на дороге. Для летних поездок специалист советует открытые сандалии и кроссовки.

– Если говорить про обувь, которую я рекомендую, то, на мой взгляд, это либо открытые сандалии – тогда лучше ехать босиком, но сами сандалии должны быть с хорошим ремешковым креплением, либо легкие сетчатые, хорошо вентилируемые кроссовки. Потому что даже если вы используете круиз-контроль, комфорт при работе с педалями все равно имеет значение, – сказал эксперт.

Попов подчеркнул, что тапочки и шлепанцы, хоть их и любят многие дальнобойщики, для вождения совершенно не подходят. Такая обувь может соскочить, и водителю придется нажимать на педали босой ногой. А еще она может попасть под педали и помешать выжать их до конца.