Автомобилистов предупредили о рисках оклейки некоторых машин пленкой

В каком случае защитная пленка не принесет пользы, а только нанесет кузову вред, «Ленте.ру» рассказал специалист студии детейлинга «Оклейка777» Андрей Матрохин. По его словам, среди строгих противопоказаний к оклейке машины — наличие коррозии, сколы, царапины, вмятины и непрокрашенные участки.

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«Нельзя устанавливать пленку на машину, где уже есть вздутие металла и идет ржавчина. Если герметично закрыть такой очаг пленкой, внутри создастся парниковый эффект. Влага, оставшаяся в местах сколов или там, где камень уже приподнял и задрал лакокрасочное покрытие, запустит ускоренное гниение», — подчеркнул эксперт.

Прежде чем проводить оклейку, по словам специалиста, важно соблюсти последовательность предшествующих действий. «Сначала необходимо полностью удалить все следы коррозии и обработать проблемные зоны преобразователем ржавчины. Далее нужно восстановить геометрию поверхности: заполнить недостающий слой шпаклевкой, нанести грунт и наполнитель, добившись ровной плоскости. Красить деталь при этом не обязательно. Если же состояние лакокрасочного покрытия совсем плохое, подготовка все равно сводится к полной зачистке ржавчины и выравниванию специальными составами, и только после этого можно "закрывать" элемент пленкой», — объясняет Матрохин.

Главными условиями, позволяющими избежать губительного эффекта «бани», специалист назвал полное отсутствие ржавчины или каких-либо повреждений, а также тщательное обезжиривание всей поверхности.

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