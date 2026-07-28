В России начались продажи отечественных представительских седанов Senat 900

Директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев рассказал "Российской газете" о том, что продажи автомобилей Senat 900 в России стартовали.

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"Мы можем говорить о том, что продажи Senat 900 начались. Несколько машин уже переданы первым клиентам: это как юридические, так и физические лица. Любой желающий может ознакомиться с автомобилем у наших партнеров, число которых будет постепенно расширяться", - отметил Калицев.

Стоит отметить, что на официальном сайте нового российского бренда Senat размещена информация, что у марки пять партнеров в Москве, два - в Санкт-Петербурге, по одному в Тюмени и Казани.

Senat 900 имеет длину 5144 мм, колесную базу 3060 мм и построен на платформе с классической для представительского класса архитектурой: продольно расположенный трехлитровый V6 (326 л.с., 450 Нм), восьмиступенчатый "автомат", постоянный полный привод и пневмоподвеска. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунд, максимальная скорость - 245 км/ч. Модель дебютировала в июне на ПМЭФ-2026.

Пятиместная версия стоит 12 млн рублей, а четырехместная - с деревянным декором, столиком самолетного типа и дополнительной беспроводной зарядкой для смартфонов - 12,5 млн.

В конце 2027 года должен начаться выпуск флагманского длиннобазного седана Senat 1000.

Третьей моделью российской марки Senat станет автомобиль сегмента SUV. Но когда машина появится - информации пока нет.