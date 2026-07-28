Почему среди самых популярных кроссоверов и внедорожников в РФ сменился лидер

Россияне продолжают отдавать предпочтение кроссоверам и внедорожникам. На долю сегмента SUV в нашей стране приходится почти три четверти (74%) рынка новых легковых автомобилей. При этом среди популярных моделей сменился лидер.

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За шесть месяцев нынешнего года в РФ было реализовано чуть более 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников, сообщает агентство "Автостат". И если год назад на первом месте был Haval Jolion, то теперь его потеснил Tenet T7. За отчетный период продано 36 490 экземпляров Tenet T7 и 35 473 штук Haval Jolion. В тройку лидеров также попал внедорожник Lada Niva Travel с показателем 21 431 авто.

Далее идут Tenet T4 (18 321 единиц), Lada Niva Legend (16 083 единиц), Haval M6 (14 726 единиц), Geely Monjaro (13 818 единиц), Changan Uni-S (11 477 единиц), Mazda CX-5 (10 835 единиц) и Haval F7 (9 590 единиц).

Аналитики отмечают, что лишь у двух моделей объемы реализации к уровню первого полугодия 2025-го снизились - это кроссоверы Changan Uni-S (-14,9%) и Haval F7 (-2,2%). А вот сильнее других выросли продажи кроссовера Mazda CX-5 - в 12,3 раза. Именно на эту модель приходится свыше 90% всех реализованных новых машин Mazda в январе - июне 2026 года.

Директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина в разговоре с "РГ" отмечает, что успех Tenet T7 - это совокупность факторов.

"Данная модель выпускается на заводе в Калуге, что обеспечивает локализацию производства и доступность запасных частей. Дистрибьютор предложил прямую поддержку при покупке за наличные, а также кредитные программы с пониженным ежемесячным платежом. Кроме того, на складах производителя большое количество автомобилей, что позволило избежать товарного дефицита. Дополнительным стимулом стало включение T7 в перечень моделей, рекомендованных для работы в такси", - говорит она.

Станислав Пушевский из компании "БыстроБанк" считает, что лидерство кроссовера Tenet связано с удачным позиционированием модели в востребованном сегменте семейных кроссоверов, широкой представленностью у дилеров и активной коммерческой политикой.

"Существенную дополнительную поддержку продажам оказывает специальная программа субсидирования кредитной ставки. Покупатель оценивает не только цену автомобиля, но и размер первоначального взноса и ежемесячного платежа", - отмечает он.

Директор по развитию каналов продаж "Флит Лизинг" Елена Скубий уверена, что Haval Jolion уступил лидерство из-за роста конкуренции. За последние два года число сопоставимых по цене и характеристикам моделей увеличилось, что привело к перераспределению спроса.

Что же касается Lada, то отечественные внедорожники, по ее словам, сохраняют высокие позиции благодаря доступности, ремонтопригодности, низкой стоимости владения и государственной поддержке.

"Автомобили российского бренда включены в программу льготного лизинга и автокредитования Минпромторга, что обеспечивает стабильный спрос как со стороны частных покупателей, так и корпоративных парков", - говорит Скубий.

Один из руководителей компании Carcraft Борис Беленький объяснил впечатляющие успехи Mazda CX-5.

"Официально марка Mazda в Россию не поставляется, однако налаженные каналы параллельного импорта, в первую очередь из Китая, обеспечили достаточный объем предложения. Но главный драйвер - это, без сомнения, возможность применять льготную ставку утилизационного сбора. Дело в том, что автомобили, ввозимые через параллельный импорт, часто оформляются на физических лиц, что позволяет использовать пониженный коэффициент для машин мощностью до 160 л.с. В то же время конкуренты, поставляемые официальными дилерами (юридическими лицами), облагаются коммерческими ставками, которые могут достигать сотен тысяч, а в ряде случаев и более миллиона рублей.

Таким образом, Mazda CX‑5 оказывается в рознице на сотни тысяч рублей дешевле сопоставимых по классу кроссоверов, поставляемых по официальным каналам. Добавьте к этому сложившуюся репутацию надежного автомобиля - и мы получаем эффект ажиотажа, который в относительных цифрах выглядит как кратный рост. Можно предположить, что, если регуляторные условия не изменятся, Mazda CX‑5 сможет закрепиться в топ-10 по итогам всего года, хотя здесь остаются риски, связанные с курсовыми колебаниями и стабильностью каналов поставок", - говорит эксперт.

Анна Уткина предполагает, что во втором полугодии 2026 года бренд Tenet может укрепить лидерство благодаря расширению модельного ряда, включая семиместный кроссовер T9.

"Haval Jolion, в свою очередь, попытается вернуть позиции за счет обновления и восстановления производственных объемов. Спрос на Mazda CX-5 останется высоким, поскольку льготные условия утилизационного сбора продолжают действовать", - считает она.

В то же время Станислав Пушевский отмечает, что во втором полугодии объем продаж традиционно выше, чем в первом. При этом из-за высокой базы второй половины 2025 года темпы роста в годовом сравнении могут стать более умеренными.