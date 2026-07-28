В Краснодаре число работающих АЗС увеличилось до 83

Оперативные данные по топливу в Краснодаре представил Муниципальный центр управления города.

© Российская Газета

На 28 июля в городе функционирует 83 автозаправочные станции. В городе почти каждый день растет количество работающих АЗС. Например, вчера, 27 июля, их число составляло 78, а 25 июля - 72.

По видам топлива ситуация следующая: АИ‑92 доступен на 65 АЗС, АИ‑95 - на 57, АИ‑100 - лишь на восьми станциях, ДТ - на 69.

Накануне в Краснодаре топливо разных марок было доступно на значительной части АЗС: АИ‑92 можно было заправить на 65 станциях, АИ‑95 - на 57, дизель - на 69. Бензин премиум‑сегмента (АИ‑100) был представлен на восьми заправках.

Станции расположены в разных районах, причем как от крупных сетей, так и от локальных операторов. Адреса работающих точек можно уточнить в официальных материалах МЦУ.

Водителям необходимо учитывать введенные ранее ограничения на некоторых заправках. Речь идет о точках, где топливо можно залить только в баки авто.

В МЦУ напомнили владельцам личного транспорта: лучше не закупать горючее впрок. Это поможет в борьбе с очередями.