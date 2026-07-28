Их нравы: стало известно, кроссоверы каких марок предпочитают китайцы

Какие кроссоверы выбирают сами китайцы? Этот вопрос давно волнует умы жителей России, которые постепенно осваивают технику из Поднебесной. Ответ на него оказался неожиданным.

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Как удалось выяснить экспертам портала "Китайские автомобили", в споре победил не местный SUV, а Tesla Model Y, производство которой наладили на фабрике в Шанхае.

Несмотря на частую критику детища Илона Маска, китайские потребители все равно остаются верны этому автомобилю. За первое полугодие 2026 года Model Y зарегистрировали 172 513 владельцев.

Вторым по популярности стал Li Auto i6. С января по июнь 2026 года машины разошлась тиражом в 120 443 экземпляра.

Третье место занял бензиновый кроссовер Geely Atlas IV поколения. За первое полугодие 2026 года было продано 110 621 таких автомобилей.

В топ-10 также вошли Xiaomi YU7, Fang Cheng Bao Ti7, BYD Sealion 06, Volkswagen Tiguan L, BYD Yuan Up, Geely Monjaro и Toyota Frontlander.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России сменился лидер среди внедорожников и кроссоверов.