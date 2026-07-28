Их нравы: стало известно, кроссоверы каких марок предпочитают китайцы
Какие кроссоверы выбирают сами китайцы? Этот вопрос давно волнует умы жителей России, которые постепенно осваивают технику из Поднебесной. Ответ на него оказался неожиданным.
Как удалось выяснить экспертам портала "Китайские автомобили", в споре победил не местный SUV, а Tesla Model Y, производство которой наладили на фабрике в Шанхае.
Несмотря на частую критику детища Илона Маска, китайские потребители все равно остаются верны этому автомобилю. За первое полугодие 2026 года Model Y зарегистрировали 172 513 владельцев.
Вторым по популярности стал Li Auto i6. С января по июнь 2026 года машины разошлась тиражом в 120 443 экземпляра.
Третье место занял бензиновый кроссовер Geely Atlas IV поколения. За первое полугодие 2026 года было продано 110 621 таких автомобилей.
В топ-10 также вошли Xiaomi YU7, Fang Cheng Bao Ti7, BYD Sealion 06, Volkswagen Tiguan L, BYD Yuan Up, Geely Monjaro и Toyota Frontlander.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России сменился лидер среди внедорожников и кроссоверов.