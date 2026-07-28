В Geely рассказали о новых поставках в Россию электрокроссоверов EX5

В Сети появилась информация, что электрокары Geely EX5 перестали предлагать в дилерских центрах Санкт-Петербурга. "Российская газета" обратилась в пресс-службу китайской марки, вот что нам ответили:

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"Geely EX5 остается доступен для российских покупателей. В настоящее время электромобили имеются на складе Geely, а также ожидаются новые поставки в Россию. Отсутствие модели в наличии в отдельных дилерских центрах связано с локальными складскими запасами на текущий момент и не говорит об отсутствии возможности приобрести модель в принципе".

В базовой комплектации EX5 Pro получил полный зимний пакет, шесть подушек безопасности, ESС, камеры кругового обзора, электромеханический стояночный тормоз, систему контроля давления в шинах, кожаный салон, мультимедиа с экраном 15,4 дюйма, цифровую приборную панель, второй ряд с регулировкой наклона спинки, круиз-контроль и так далее.

Вне зависимости от версий Geely EX5 оснащается электромотором мощностью 218 л.с. на передней оси и литий-железо-фосфатным аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 430 км. Стоимость модели - от 4 099 990 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что прошла премьера внедорожника Geely Galaxy Cruiser 700.