Водителям перечислили отвлекающую от вождения одежду

Водителям назвали связь между одеждой и безопасностью на дорогах. Российским автомобилистам рекомендовано отказаться от неудобной, тесной и плохо вентилируемой одежды во время вождения, так как она способна отвлекать водителя, а в отдельных случаях — становиться причиной «нелепых» дорожных происшествий. Об этом сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.

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«Если говорить об одежде, то она должна быть из натуральных тканей. Чем больше натуральная ткань контактирует с телом, тем лучше. Все эти статические заряды, синтетика и прочее влияют на усталость мышц, начинают отвлекать: где-то спина зачесалась, где-то ещё что-то. А самые нелепые аварии происходят из-за того, что человек не вовремя отвлекся, неудачно пошевелил плечами или спиной», — считает эксперт.

Он уточнил, что одеваться нужно таким образом, чтобы не тело могло двигаться свободно, без скованности. В первую очередь, это относится к рукам.

При этом сам выбор должен также зависеть от того, как далеко ехать, а также куда именно водитель направляется. Попов отметил, что короткие поездки в пиджаке никак не сказываются на общем комфорте и безопасности, но в дальних поездках на трассе удобство сидящего за рулём человека должно быть на первом месте.