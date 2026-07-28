«Ренессанс страхование» опросила водителей, как они соблюдают ПДД

Подавляющее большинство (95%) российских автомобилистов уверены, что хорошо знают правила дорожного движения, однако 29% опрошенных это не мешает регулярно их нарушать. При этом сами водители считают, что причиной нарушений чаще становятся не недостаток знаний, а невнимательность, спешка и особенности организации дорожного движения. К таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс Страхование (MOEX:RENI) и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод», по результатам опроса, проведенного методом онлайн-анкетирования среди 1100 автомобилистов из городов-миллионников.

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Несмотря на высокую самооценку знаний ПДД, лишь 15% респондентов заявили, что идеально ориентируются во всех правилах. Подавляющее большинство (80%) признались, что в целом хорошо знают правила, но могут сомневаться в отдельных нюансах, а еще 4% знают только базовые требования или часто путаются в них.

При этом 63% автомобилистов хотя бы один раз нарушали правила дорожного движения за последний год. У каждого третьего нарушение было единичным случаем, а 29% сообщили, что нарушали ПДД неоднократно. Лишь 37% респондентов уверены, что за последний год не допускали никаких аварийных ситуаций.

Интересно, что главной причиной нарушений россияне считают вовсе не незнание правил. Чаще всего респонденты связывают их с невнимательностью и уверенностью водителей в собственной безнаказанности (по 66%) или спешкой (61%). Половина опрошенных также указали на сложную организацию движения на отдельных участках дорог, а 45% считают причиной недостаточное знание отдельных требований ПДД.

Среди тех, кто нарушал правила, свыше половины (51%) отметили, что чаще всего причиной становилась именно сложная или неочевидная организация дорожного движения. Более четверти признались, что просто подстроились под поток других автомобилей (28%), еще 26% объяснили нарушение нехваткой времени и спешкой, а каждый четвертый (26%) был уверен, что оно не создаст опасной ситуации на дороге. Пятая часть опрошенных сознательно нарушила правила, чтобы избежать возможного ДТП. Реже причинами становились плохая погода (17%) и невнимательность (12%).

Финансовые последствия для большинства автомобилистов остаются относительно небольшими. Почти три четверти (73%) нарушителей за последний год выплатили штрафы на сумму менее 5 тыс. рублей. Еще 9% заплатили от 5 до 10 тыс. рублей, а суммы свыше 10 тыс. рублей встречались лишь у 3% опрошенных.

Самым распространенным нарушением остается превышение скорости — с такими штрафами сталкивались 88% респондентов. Существенно реже водители получали наказание за неправильную парковку или остановку (18%), нарушение требований разметки (16%), проезд на запрещающий сигнал светофора или выезд за стоп-линию (12%), а также непристегнутый ремень безопасности (9%).