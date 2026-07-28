Новую Toyota Corolla впервые показали на фото: идет подготовка к смене поколений
Компания Toyota впервые намекнула на скорые перемены в облике своей популярной модели Corolla. В одном из эпизодов документального сериала, созданного японской телекомпанией NHK, промелькнул силуэт будущей новинки. Судя по тизеру, дизайн следующего поколения Corolla вдохновлен нашумевшим концептом, представленным осенью прошлого года.
По данным портала CarScoops, в фильме показан момент, когда сотрудники Toyota наблюдают за демонстрацией некоего автомобиля, который, как предполагается, станет серийной моделью. Хотя для эфира изображение автомобиля было специально размыто, зрителям удалось уловить его сходство с концептом.
Силуэт, направление подоконной линии и форма остекления у двух машин практически идентичны. Особенно заметно сходство выштамповок по бортам, особенно в районе задних боковых дверей.
Пока Toyota не раскрыла официальные планы по выпуску нового поколения Corolla на рынок. Ожидается, что автомобиль будет оснащен несколькими типами силовых установок, включая различные гибридные системы и электромоторы. Также не исключено продолжение производства спортивной версии GR Corolla, хотя конкретные варианты кузовов для новинки пока остаются загадкой.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что Toyota Land Cruiser 70 прошла обновление и сохранила надежные агрегаты.