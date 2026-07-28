Новую Toyota Corolla впервые показали на фото

Компания Toyota впервые намекнула на скорые перемены в облике своей популярной модели Corolla. В одном из эпизодов документального сериала, созданного японской телекомпанией NHK, промелькнул силуэт будущей новинки. Судя по тизеру, дизайн следующего поколения Corolla вдохновлен нашумевшим концептом, представленным осенью прошлого года.

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По данным портала CarScoops, в фильме показан момент, когда сотрудники Toyota наблюдают за демонстрацией некоего автомобиля, который, как предполагается, станет серийной моделью. Хотя для эфира изображение автомобиля было специально размыто, зрителям удалось уловить его сходство с концептом.

Силуэт, направление подоконной линии и форма остекления у двух машин практически идентичны. Особенно заметно сходство выштамповок по бортам, особенно в районе задних боковых дверей.

Пока Toyota не раскрыла официальные планы по выпуску нового поколения Corolla на рынок. Ожидается, что автомобиль будет оснащен несколькими типами силовых установок, включая различные гибридные системы и электромоторы. Также не исключено продолжение производства спортивной версии GR Corolla, хотя конкретные варианты кузовов для новинки пока остаются загадкой.

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