Какой будет новая Hyundai Elantra N

Месяц назад состоялась премьера нового поколения корейского седана, теперь же компания готовит спортивную версию с индексом N. Как она будет выглядеть?

© Колеса.ру

Модель Elantra была впервые представлена в 1990 году — она сменила на конвейере заднеприводный Hyundai Stellar. Сегодня производится уже восьмое поколение седана, премьера которого состоялась в конце прошлого месяца. Начиная с прошлой генерации, у Элантры есть топовая модификация с индексом N, появится она и у нового седана.

Пока не было никаких фотографий прототипов или тизеров, однако мы можем ориентироваться на стилистику других N-моделей компании. Изображённый на рендерах автомобиль получил фирменный голубой цвет и многоспицевые колёсные диски. Передний бампер полностью новый, с более широким воздухозаборником и красной отделкой в нижней части.

Аналогичная отделка есть у накладок на пороги, а также у заднего бампера, под которым расположилась пара крупных патрубков выхлопной системы. Представители компании намекнули, что топовая версия Элантры получит ещё более широкие крылья (возможно, за счёт накладок, как на наших рендерах), также наверняка появится спойлер на торце крышки багажника.

Cедан Elantra N предыдущего уже поколения оснащён 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 276 л.с. (392 Нм). Ожидается, что новая модель получит более мощный 2,5-литровый турбомотор (вероятно, полностью новый или существенно модернизированный), выдающий порядка 300 л.с. Для сравнения, турбированный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в Sonata N Line располагает 290 л.с. и 422 Нм крутящего момента.

Между тем, в конце прошлого месяца показали стандартный Hyundai Ioniq 3.