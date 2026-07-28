Провизор сети аптек «Столички» Наталья Морозова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», как средства от укачивания влияют на водителей.

© Чемпионат.com

«Большинство средств от укачивания вызывают сонливость, заторможенность и замедление реакции. Поэтому они чаще всего противопоказаны при вождении авто и другого транспорта. М-холиноблокаторы вдобавок могут затуманить, сделать зрение нечётким», — сказала эксперт.

Лучше заранее распределить роли: тот, кто за рулём, такие средства не принимает. Но чаще всего водителей и не укачивает.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.