Электромобили и гибриды начали дорожать

Электромобили и гибридные авто начали дорожать. Дилеры и дистрибьюторы постепенно отменяют скидки из-за растущего спроса, пишет «Коммерсантъ».

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По данным участников рынка, максимальная скидка по льготному лизингу уже сократилась почти вдвое — с 925 тысяч до 500 тысяч рублей. На некоторые модели, в том числе российские Evolute, уже возник дефицит.

Ситуация с бензином подстегнула на покупку электрокаров и гибридов тех, кто ранее только задумывался об этом, говорит автор и ведущий программ телеканала «Авто Плюс» Павел Федоров.

Павел Федоров автор и ведущий программ телеканала «Авто Плюс» «Сейчас действительно появился интерес, и люди стали выбирать не только гибриды, но, если говорить про вторичку, многие обратили внимание на дизельные машины, потому что с дизелем проблем не было, и самое главное — еще привлекает большой запас хода. Последовательные гибриды тоже в этом хороши: запас хода — больше тысячи километров. Зарядка плюс бак — и ты уже не так зависишь от заправок. Смысл не только в экономии топлива, но и в том, что ты можешь много проехать. Из Москвы в Питер доехать — пожалуйста. Получается, появились обстоятельства, которые как минимум подтолкнули людей, кто раньше сомневался, думал, рассматривал, попробовать, что это такое. Люди попробовали, увидели, посчитали, посмотрели — и приняли решение. И конечно же, люди стали обращать внимание на лидеров рынка, на самые доступные версии. И по понятным причинам сложилась нехватка Evolute: все-таки и логистика усложнилась — машинокомплекты едут из Китая, потом здесь идет сборка и так далее. У Evolute, конечно, очень вкусная цена. Переднеприводный i-Space за менее чем 3 млн — это действительно подарок. Людей останавливало будущее, потому что эти гибриды на вторичке спустя два-три года сильно падают в цене. Но при этом гарантия производителя покрывает дополнительно и батарею, и все остальное. То есть какие-то возможные проблемы достанутся уже второму, а то и третьему владельцу этой машины. Вопрос — сколько вы потеряете в деньгах. Но с ростом спроса повышается и остаточная стоимость. Evolute в лидерах, причем это касается все-таки именно гибридов, потому что на чистое «электричество» многие не готовы перейти. Дополнительный фактор — сезон пусков, лето. Зимой продать электрическую машину гораздо сложнее, потому что запас хода на компьютере сразу уменьшается в два раза. А летом — какие-то безумные цифры, и ты можешь ездить неделю-две ее не заправляя. Это в наше время роскошь. Хотя сейчас ситуация с топливом налаживается, может быть, этот всплеск немножко и угаснет».

Продажи гибридов и электромобилей в начале июля, по данным агентства «Автостат», выросли почти в два раза по сравнению со средними показателями первого полугодия. Эксперты считают, что высокий спрос сохранится до конца года.