На что обратить внимание при покупке авто с пробегом

За первые полгода россияне приобрели 2,9 млн автомобилей с пробегом. Наиболее востребованными моделями на вторичном рынке оказались Kia Rio, Hyundai Solaris, ВАЗ 2107, Ford Focus и Toyota Corolla. В то же время продажи новых автомобилей за тот же период составили 608 600 единиц. Таким образом, на каждую проданную новую машину пришлось практически пять с пробегом.

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Как рассказал "Автовзгляду" руководитель направления Expert компании Major Давид Павлов, многие россияне по-прежнему предпочитают трехлетнюю Toyota, Hyundai или Kia новому автомобилю менее известного бренда. В итоге такие машины дорожают быстрее рынка и сохраняют высокую остаточную стоимость.

Специалист по подбору автомобилей Игорь Шагапов советует выбирать машину с атмосферным двигателем и классическим "автоматом". Также, по его словам, стоит держать в уме популярность модели, стоимость обслуживания, доступность запчастей и ликвидность авто.

Как отмечает Павлов, в среднем ценовом диапазоне лучше всего сделать выбор в пользу Toyota Corolla, Skoda Octavia и Volkswagen Polo.

А Шагапов предлагает не гнаться за моделями, у которых много опций. По его словам, чем автомобиль технически сложнее, тем больше в него придется вкладывать денег и следить, чтобы все функции оставались в исправном состоянии.

Ранее "РГ" сообщала, что машины с пробегом продолжают дорожать.