Поставка автозапчастей не успевает по срокам ремонта

Ситуация с запчастями в России осложнилась за последние несколько месяцев, утверждает президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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По его словам, раньше станция могла договориться с клиентом и сказать: есть плановый рейс, через 30 дней придет автовоз, можно поставить машину на ремонт. Сейчас груз может прийти через 30-40 дней, а может внезапно задержаться по ближневосточному или китайскому направлению. Из-за этого срок ремонта сдвигается, возникают претензии к станции или страховщику: человек рассчитывал на один срок, а фактически получает другой.

С чем это связано? Фары, остекление и сложные электронные блоки для разных брендов старались везти из Арабских Эмиратов: там было лучше с качеством и сертификацией. По Toyota и Lexus тоже значительная часть запчастей традиционно шла через ОАЭ.

Запчасти, произведенные в Китае, даже для одной и той же европейской марки могут немного отличаться по креплениям или отдельным узлам. Из КНР активнее идут бамперы, пластиковые накладки и другие элементы.

В результате реформы натурального возмещения средняя выплата "может вырасти примерно на 15%", считает глава РСА.

Однако ситуация на рынке меняется. Доступность автозапчастей в России постепенно улучшается. Массового дефицита большинства расходных материалов и деталей для стандартного технического обслуживания уже нет. Расширяется предложение комплектующих для китайских автомобилей, официально представленных на российском рынке, развивается выпуск отдельных автокомпонентов в России. Однако при ремонте авто после ДТП обладатели некоторых китайских, европейских, японских и американских брендов автомобилей могут столкнуться с серьезными задержками при заказе комплектующих.

"На сегодняшний день рынок автозапчастей в России в целом стабилизировался. Какого-либо массового дефицита, который наблюдался в первые периоды после ухода ряда иностранных производителей, сегодня уже нет. Для большинства автомобилей стандартное техническое обслуживание не вызывает серьезных затруднений. По многим позициям покупатель может выбирать между несколькими вариантами - от бюджетных аналогов до премиальных решений, - рассказал член правления Союза автосервисов Илья Плисов. - Основные сложности возникают после серьезных ДТП. Кузовные детали, оптика, электронные компоненты и редкие комплектующие обычно не хранятся на складах в больших объемах, поэтому при сложном ремонте сроки ожидания могут заметно увеличиваться".

Эту информацию подтверждает и Игорь Люкин, заместитель генерального директора компании "Абсолют Страхование". По его словам, текущая ситуация на рынке автокомпонентов остается напряженной, но контролируемой за счет параллельного импорта и расширения пула альтернативных поставщиков. "Наибольший дефицит по-прежнему сохраняется по сложным, уникальным деталям для премиальных европейских и американских брендов (Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover), а также некоторых японских марок (в частности, внедорожников Toyota и Lexus). Проблемы касаются кузовных деталей из алюминия, элементов матричной оптики, блоков управления электроникой и систем безопасности (подушек и штор Airbag)", - сообщил эксперт.

В РЕСО-Гарантии отмечают частичное улучшение ситуации с автозапчастями для китайских марок, которые официально присутствуют на российском рынке. "По многим новым китайским транспортным средствам идет постепенная локализация производства кузовных деталей. А вот по сложным электронным компонентам мы по-прежнему сильно зависим от зарубежных поставок", - уточнил Игорь Иванов, вице-президент РЕСО-Гарантия. Однако он вынужден констатировать, что "по-прежнему плохая ситуация по "Ниссанам", американским, французским, английским машинам. Истории, когда бывает сложно получить те или иные позиции из каталога, - не редкость практически по всем востребованным у автолюбителей маркам".

Эксперты отмечают, что рынок остается подвижным: детали, которые еще недавно были дефицитными, могут появиться в продаже, а стабильно доступные позиции - временно исчезнуть. По многим новым китайским автомобилям постепенно локализуется производство кузовных деталей. По данным, которые приводит начальник управления по взаимодействию с техцентрами компании "Ингосстрах" Арсен Кумалагов, в России для массовых моделей автомобилей крупными предприятиями выпускаются качественные стекла, светотехника, кузовные металлические и пластиковые элементы, а также ряд других компонентов.

"Несмотря на развитие отечественного производства, при существующем разнообразии представленных на российском рынке марок и моделей автомобилей полностью заместить импортные комплектующие пока не представляется возможным. Российские производители способны закрывать лишь часть потребностей рынка", - признает представитель "Ингосстраха".

Ситуация на рынке запчастей, трудности с логистикой и растущие расходы на нее неизбежно влияют не только на сроки ремонта, но и на его стоимость. Так, в начале этого июля в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что рост средней выплаты по ОСАГО за три года составил 43,7%. Только за январь-май 2026 года средняя выплата выросла на 9,1% и достигла 120 775 рублей. Общая сумма выплат, по данным РСА, за первые пять месяцев 2026 года достигла 112,5 млрд рублей. При этом президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что 11 июля вступили в силу изменения в порядок определения средних цен на запасные части, утвержденные Банком России. Эти средние цены формируются уже сегодня в соответствии с поправками на основании актуальных рыночных цен на запчасти, и они войдут в обновленный справочник средних цен на запчасти, который будет опубликован уже 19 сентября. Именно эти средние цены будут использоваться при определении расходов на ремонт по ОСАГО начиная с указанной даты, и страховое сообщество ожидает, что в результате изменений страховые выплаты к концу текущего года могут вырасти еще примерно на 8% в среднем, а по отдельным маркам автомобилей рост может быть гораздо выше.