В Астрахани отменили систему "чет-нечет" при продаже топлива

В Астрахани с 28 июля отменили систему заправки автомобилей на АЗС согласно графику "четный-нечетный", введенную в городе с 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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Таким образом, схема заправки бензином марок АИ-92 и АИ-95 в зависимости от совпадения календарной даты и последней цифры регистрационного номера продержалась почти три недели. Мера помогла упорядочить очереди из желающих заправиться.

Отмечается, что постепенно будет отменен и график работы всех заправок, который позволял сконцентрировать запасы ГСМ по определенным адресам в конкретное время.

Напомним, что для сельских территорий Астраханской области система заправки по четным и нечетным числам не вводилась. При этом повсеместно дизельное топливо и газ продавались без ограничений.

На текущий момент нормы отпуска топлива в одни руки составляет от 30 до 40 литров на один автомобиль в зависимости от компании, которой принадлежит АЗС.