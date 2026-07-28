Под Екатеринбургом появился грузовик, работающий на дровах

Уникальный грузовик ГАЗ-42, работающий на дровах, презентовали 28 июля в Музейном комплексе в Верхней Пышме. В ближайшие дни он займет место в экспозиции автомобильной техники, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе учреждения.

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ГАЗ-42 был создан в 1939 году на Горьковском автозаводе на базе легендарной "полуторки" – модели ГАЗ-АА. Из-за острого дефицита жидкого топлива было решено использовать для заправки грузовика дрова, мелкий древесный уголь или торфяные брикеты, при этом запуск мотора занимал до полутора часов. Расход топлива машины составлял 53 килограмма дров на 100 километров, а максимальная скорость – 45 километров в час.

В период Великой Отечественной войны "полуторки" с газогенераторными установками активно использовались в тылу. К началу 1947 года было выпущено 33 840 таких грузовиков.