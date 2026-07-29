Моторные масла подорожают к осени: что происходит с ценами

Эксперт Скляров: к осени автомасла опять подорожают.

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Мировой кризис вокруг Ормузского пролива и подскочившая нефть запустили цепную реакцию, которая напрямую ударила по кошелькам российских водителей. Речь о стремительном подорожании автомобильных масел – за считаные месяцы цены на некоторые позиции изменились очень серьезно. Причем, по словам опрошенных Autonews.ru дилеров и дистрибьюторов, предпосылки для такого скачка начали формироваться еще весной 2026-го, когда конфликт США и Ирана нарушил привычную логистику.

Летом давление на рынок только усилилось, что вылилось в заметное удорожание как самого масла, так и сервисного обслуживания в целом. В дилерской сети «Автодом» зафиксировали конкретные цифры: рост затронул и отечественную продукцию, и иностранную. Вот лишь несколько примеров динамики за период с февраля по июнь. Rolf Professional 0W20 API SN прибавил в цене около 46%, а Rolf VAG 5W-30 C3 стал дороже почти на 13%. Lukoil Genesis Special 0W30 с апреля по июнь подорожал практически на 6%, в то время как Castrol Edge Professional V 0W20 в июле к июньским значениям прибавил 9%.

Правда, не обошлось и без исключений. Моторное масло Lukoil GEN SPEC VN 5W30, к примеру, в этом году вообще не тронулось с места по стоимости.

По сути, к середине лета рынок смазочных материалов вошел в фазу галопирующего роста. Независимый транспортный эксперт Алексей Тузов оценил прибавку с апреля в среднем в 15-20%, уточнив, что для отдельных категорий динамика была еще выше. На деле же сильнее всего ценник сейчас ползет вверх именно на расходниках и технических жидкостях, подтверждает директор по закупкам крупного дистрибьютора автозапчастей Rossko Алексей Скляров.

Абсолютным лидером тут стали моторные масла, среднегодовая стоимость которых взлетела сразу на 15,1%. Для сравнения: остальные технические жидкости показали рост в 11,4%.

Интересно, что тенденция к удорожанию наблюдается весь последний год, а пик пришелся на премиальную синтетику и европейские бренды. Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова рассказала, что некоторые позиции прибавили до 30-50% год к году. Овчинникова подчеркнула:

«Поставщики и розница постепенно корректируют цены, после чего возврата к прежнему уровню уже не происходит. С апреля по июнь 2026 года оборот с одного литра моторного масла у нас вырос на 6%, а в годовом выражении – примерно на 11%. Для категории, которая несколько лет была довольно стабильной и даже временами дешевела из-за затоваренности складов, это заметный сдвиг».

Год к году закупочные цены на масла и техжидкости в компании оценили в диапазоне 20-30%.

Базовые масла, напомним, получают из нефти или синтезируют из газа, и в готовом продукте на эту основу приходится львиная доля объема – до 98%.

Отечественная продукция тоже дорожает, подтверждают в Rossko. Алексей Скляров заметил смену структуры рынка по итогам первого полугодия: если раньше быстрее росли сложные импортозависимые компоненты, то теперь основной удар приняли на себя расходники и продукция для регулярного техобслуживания.

Ранее «За рулем» рассказывал, как топливный кризис отразился на стоимости запчастей.