Автоюрист заявил, что инспектор не должен сам измерять номера на авто

Леонид Ольшанский заявил НСН, что если у инспектора ДПС возникли подозрения касательно автомобильных номеров, он должен быть привлечь к процедуре оценки специалистов.

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В случае с остановленной за слишком «жирные» автомобильные номера москвичкой должна была быть назначена экспертиза. Об этом НСН рассказал вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

Москвичку хотели лишить прав за слишком «жирные номера», сообщает «Мослента». Видео распространилось в Telegram-каналах. Так, инспекторы ДПС остановили девушку на улице 1905 года за «болд-номера». Оказывается, они были сделаны не по ГОСТу, и за это нарушение может грозить лишение прав до полугода. На видео инспектор линейкой замеряет толщину цифр и букв и отмечает, что толщина «составляет 62 мм, а должно быть 58».

«Вероятно, её привлекли за езду с нестандартными номерами. Но у нас инспектор не может делать подобные заключения. Все кодексы гласят, что в случае, если требуется специальное знание, то судья обязан назначить экспертизу. У нас есть статья 2.9 КоАП РФ при малозначительности административного правонарушения. В таких случаях даже ограничиваются устной беседой. Это, конечно, дело незначительное, поэтому инспектор поступил правильно, даже не составив протокола. Но я таких категорий, как 58 или 62 мм, не знаю. Однако она правильно сделала, что побежала делать дубликаты», — отметил он.

Ранее в Москве заметили новую серию автомобильных номеров — теперь водителям выдают знаки с кодом региона 997, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».