В GAC рассказали, привезут ли в Россию автомобили нового бренда Ray

Компания GAC запустила в КНР новый суббренд Ray и показала первую модель. "Российская газета" выяснила, планирует ли китайский концерн начать продажи автомобилей Ray и в РФ.

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"На данный момент нет никакой информации о планирующемся запуске Ray на российском рынке. В случае каких-либо изменений компания своевременно сделает официальный анонс", - ответили в пресс-службе марки.

Отметим, что первой моделью стал седан Ray 7, который получил обтекаемый кузов, тяговую батарею CATL, сенсор LiDAR на крыше и новую систему управления электроприводом. Точные характеристики новинки пока не раскрываются.

Последней новинкой GAC в России стал Hyptec HT. Автомобиль предлагают по цене от 5 999 000 рублей в единственной комплектации. Hyptec HT оснащен электромотором мощностью 340 л.с., расположенным на задней оси.