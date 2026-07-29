Как в СССР использовали кабриолеты ЗИС

Эксперт «За рулем» напомнил о ЗИС 110Б из московских таксопарков.

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Престижные ЗИС‑110, подобающие по статусу первым лицам страны, долгое время работали и в таксопарках.

В Москве использовали даже кабриолеты ЗИС‑110Б!

Классический пример демонстрировал фильм «Верные друзья» (1954 год, режиссер Михаил Калатозов), где герои Бориса Чиркова и Александра Борисова ездили в таком такси по величественной столице в поисках персонажа Василия Меркурьева.

Шикарные «сто десятые» ездили в таком качестве до 1958 года, после чего их списали. Причина обидная, но простая – убыточность…

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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