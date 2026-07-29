Как найти дыру в глушителе за 15 минут

Как найти и временно заделать дыру в глушителе: инструкция по ремонту выхлопной системы.

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Система выпуска отработавших газов работает в настоящем аду. Снаружи на нее летят реагенты и дорожная грязь, а изнутри – «кислотные осадки» из конденсата и продуктов сгорания. Выхлопные газы содержат углекислый газ, который активно разъедает металл в местах скопления влаги. Вдобавок ко всему, конструкция постоянно вибрирует: одним концом она прикручена к мотору, а другим подвешена к кузову на резиновых подушках.

Чтобы гасить колебания мотора, инженеры ставят либо металлическую гофру, либо сферический подпружиненный шарнир возле двигателя. Но даже такие решения со временем сдаются. Вибрации, перепады температур и агрессивная среда делают свое дело – рано или поздно в системе появляется свищ.

Выхлопная система может состоять из выпускного коллектора, шарнира, каталитического нейтрализатора, резонатора и глушителя.

Другой вариант – катколлектор, гофра, дополнительный нейтрализатор (дожигатель), резонатор и глушитель.

Большинство деталей делают из алюминизированной стали – она сопротивляется коррозии лучше обычной, но до нержавейки ей далеко. Последнюю ставят только на премиальные машины. Коллектор и катколлектор живут долго: они страдают не от сквозной ржавчины, а от разрушения внутренней «начинки». А вот резонаторы, глушители и соединительные трубы прогорают куда чаще. Слабое звено всей системы – металлокомпенсатор. Он разрушается постепенно, и единственный способ ремонта – замена.

Проблемы с глушителем незамеченными не остаются. Машина начинает работать ощутимо громче, причем звук нарастает прямо пропорционально нажатию на газ.

Самый неприятный сценарий – когда труба под днищем ломается полностью. Оторвавшийся «огрызок» может воткнуться в асфальт, повредить топливный бак, элементы подвески или задний бампер. В таком случае либо чинишь на месте, либо вызываешь эвакуатор.

Если шум не слишком сильный, значит, появилось небольшое отверстие. Найти его просто, но понадобится помощник. Заберитесь под автомобиль – на яме, эстакаде, подъемнике или просто заехав одной стороной на высокий бордюр. Попросите напарника заткнуть выхлопную трубу скомканной мокрой ветошью при работающем на холостых двигателе. В месте пробоя появится интенсивный звук, похожий на свист, а рукой вы почувствуете поток горячих газов.

Проверять герметичность мыльным раствором бесполезно – это вам не магистраль ГБО с давлением 16 бар.

Отверстие в трубе можно замотать куском жести от консервной банки. Оборачиваете металл вокруг трубы и фиксируете самодельными хомутами – лучше всего червячными.

Если дыра образовалась в «банке» глушителя или резонатора, принцип тот же, но жесть будет прилегать хуже. Чтобы улучшить герметизацию, используйте стеклоткань, сложенную в несколько слоев, либо термостойкий герметик.

Важно понимать: все эти методы – временная мера. Правильное решение – обратиться в специализированный сервис.

На некоторых автомобилях после 100 000 км пробега «отгнивают» кронштейны крепления выхлопной системы к резиновым подвесам. Есть проверенный способ ремонта, который опробовали на редакционном Лада Ларгус. Свариваете новый кронштейн из стального прутка и привариваете его к «половинке» трубы. Затем двумя хомутами этот переходник стягивается с трубой. Главный плюс – сварочные работы не нужно проводить под днищем, рискуя прожечь и без того «немолодую» трубу.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Шуметь, конечно, нехорошо.

Если нужно добраться до мастерской на небольшое расстояние, старайтесь держать двигатель на низких оборотах и с минимальной нагрузкой. Проезжая мимо патруля ДПС, переключайтесь на нейтраль – это работает и на механике, и на автомате.

Если все-таки остановят, честно объясните: еду к месту стоянки или ремонта, приняв необходимые меры предосторожности.

В 2026 году штраф за слишком громкий выхлоп – 500 рублей. Наказание регламентируется статьями 8.23 и 12.5 ч.1 КоАП РФ.

Первая – 8.23, превышение уровня шума. Чтобы выписать такой штраф, инспектор обязан провести официальный замер сертифицированным прибором по строгой методике с учетом оборотов двигателя, расстояния и фонового шума. Такие рейды проводят редко.

Вторая – 12.5 ч.1, управление автомобилем с неисправностями или изменениями конструкции. Инспектор фиксирует нештатную конструкцию: прямоток, удаленный нейтрализатор или негерметичность системы. Но если вы докажете, что это случайная поломка, а не тюнинг, велика вероятность, что отделаетесь предупреждением.