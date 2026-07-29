Автомобили такси станут заметнее в России

Автомобили такси станет видно издалека – они станут заметнее благодаря вступлению в силу нового ГОСТа, сообщает ИА DEITA.RU.

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В России с 1 июля 2026 года начал действовать новый ГОСТ, устанавливающий требования к внешнему виду такси, пишет «Прайм». Согласно документу, на крыше автомобиля должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета с немигающей жёлтой подсветкой, который должен быть виден спереди и сзади. Государственный номер машины необходимо продублировать на дверях справа и слева – надпись наносится крупным чёрным шрифтом без засечек, чтобы её могли легко прочитать люди с нарушениями зрения.

На опознавательный фонарь и боковые поверхности кузова наносятся одинаковые отличительные знаки: композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке – четыре в верхнем ряду и пять в нижнем. Минимальная длина грани каждого квадрата – 23 миллиметра.

Ранее сообщалось, что водители такси начали реже выходить на смены ввиду топливного кризиса. Так, количество активных водителей такси в России сократилось на 5-20% на фоне нестабильной ситуации на топливном рынке. Те же, кто вышел на работу, могут сознательно отказываются от заказов на дальние дистанции и поездок в центральные районы крупных городов. Это позволяет им уменьшить пробег и избежать ситуации, когда бензин может закончиться вдали от проверенной заправки.

Ключевое отличие таксомоторных перевозок от общественного транспорта – в способе обеспечения топливом. Автобусные и троллейбусные парки получают горючее по централизованным контрактам, что гарантирует стабильность. Частные перевозчики и таксопарки, напротив, полностью зависят от розничного рынка, что делает их уязвимыми в условиях дефицита и роста цен.