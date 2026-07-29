В России стала доступна навигация для автомобилей при потере сигнала GPS

В навигаторе 2ГИС появилась функция сенсорного ведения по маршруту, которая включается при нестабильном или пропавшем спутниковом сигнале.

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Для расчета движения автомобиля приложение использует акселерометр и гироскоп смартфона. Обновление доступно на iOS и Android.

В обычных условиях местоположение определяется по данным GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и других спутниковых систем. Если сигнал становится ненадежным, приложение сначала пытается уточнить координаты с помощью ближайших точек Wi-Fi и Bluetooth. При недостатке этих данных навигатор переключается на датчики телефона.

Акселерометр помогает определить ускорение и примерную скорость автомобиля, а гироскоп фиксирует направление движения и повороты. Эти сведения объединяются с последней известной геопозицией и картой, после чего приложение продолжает показывать предполагаемое перемещение машины до восстановления спутникового сигнала.

Функция рассчитана на тоннели, районы с плотной застройкой, горные дороги и другие места, где возникают проблемы с геолокацией.

Разработчики отдельно подчеркивают, что для корректной работы смартфон необходимо закрепить в автомобильном держателе.

Сенсорное ведение включается автоматически. Отключить его можно в настройках навигатора с помощью пункта "Использовать сенсоры, если сигнал GPS ненадежный".

Помимо самого ведения по маршруту, картографические сервисы расширяют и сведения о конечных точках поездки. Так, ранее в конкурирующих "Яндекс Картах" при помощи нейросетей добавили 120 тыс. новых отметок о доступности организаций для маломобильных людей.