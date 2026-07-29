Почему доливать бензин после щелчка пистолета - плохая идея
Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", почему доливать бензин после щелчка пистолета - плохая идея.
"Автоматическая отсечка пистолета на АЗС устроена довольно просто: в носике есть канал, который реагирует на изменение давления и потока воздуха рядом с горловиной бака. Пока в баке есть свободный объем, бензин идет ровно, а как только уровень топлива поднимается до рассчитанной отметки, поток воздуха меняется, и пистолет срабатывает - щелкает и перекрывает подачу. Это не просто совет, а сигнал, который означает - бак заполнен до нормы. Если доливать выше, возникают риски для топливной системы и безопасности. Когда водитель после отсечки продолжает доливать по чуть‑чуть, он фактически заставляет лишнее топливо искать выход туда, где вообще-то должны находиться только пары бензина. Современные автомобили оснащены системой улавливания паров топлива (EVAP): пары из бака через вентиляционные каналы попадают в адсорбер с активированным углём и уже оттуда дозированно возвращаются в двигатель для дожигания. Вся эта конструкция рассчитана именно на пары, а не на жидкость. Когда бак переполняют "под горлышко", свободного объема для расширения паров почти не остаётся, давление растёт, и жидкий бензин вытесняется по вентиляционным трубкам в адсорбер и клапан продувки. Уголь пропитывается топливом, слеживается и перестает работать, клапан может залипнуть. Симптомы хорошо знакомы автомеханикам: стойкий запах бензина в салоне, особенно в жару и после заправки, плавающие холостые обороты, затрудненный запуск и "Check Engine". Ремонт адсорбера и клапанов вентиляции - это нередко десятки тысяч рублей, то есть в разы больше той пары литров, которые владелец пытался долить после щелчка. Есть и другие последствия. Избыточное топливо может просочиться через горловину, старые уплотнения или дренажные трубки и оказаться на элементах подвески, проводке и резиновых деталях под днищем. В жару, когда бензин дополнительно расширяется, такие утечки усиливаются: при открытии крышки бака водитель может слышать шипение - это выходит накопившийся газ под давлением. Топливо, попавшее на кузов и лакокрасочное покрытие, постепенно разъедает краску, а на горячих элементах выхлопной системы создаёт дополнительный риск возгорания, пусть и не мгновенного, а в сочетании с другими факторами. Доливать бензин после первого щелчка пистолета - плохая идея по трем причинам: перегрузка системы улавливания паров, риск попасть на дорогой ремонт, создание условий для утечек и возгорания. Правильный алгоритм такой: как только пистолет отключился - прекращайте заправку. Для современной машины это один из самых простых и при этом действенных способов продлить ресурс топливной системы и не превращать обычную заправку в потенциальную проблему", - отметил специалист.