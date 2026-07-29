В Краснодаре вновь увеличилось число работающих АЗС

Число работающих АЗС в Краснодаре растет с каждым днем. Сегодня пополнить бак можно на 85 станциях, сообщает МЦУ краевой столицы.

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Так, автомобилисты могут заправиться АИ‑92 на подавляющем большинстве точек - сразу на 80. Чуть меньше станций предлагают АИ‑95 (64 АЗС), а высокооктановый АИ‑100 есть лишь на 10 станциях - его стоит искать целенаправленно. Дизельное топливо доступно на 74 заправках. У владельцев дизельной техники выбор достаточно широкий, подчеркнули власти.

Напомним, вчера, 28 июля, в городе продавали топливо 83 станции. А 27 июля, данное число достигало 78, 25 июля - 72.

Накануне бензин АИ‑92 был представлен на 65 автозаправочных станциях, АИ‑95 - на 57 объектах. Дизельное топливо можно было приобрести на 69 АЗС. При этом высокооктановый АИ‑100 остается наименее распространенным: его продавали лишь на восьми станциях.

Водителям важно помнить, что некоторые АЗС ранее приняли решение ограничить отпуск топлива в канистры. На таких точках бензин и дизель можно залить только в бак авто.

Кроме того, 18 АЗС сейчас не продают горючее, а 11 станций закрыты на ремонт или обновление фирменного стиля.

Сейчас городские и краевые власти принимают меры, чтобы ситуация оставалась под контролем. И здесь важна сознательность самих водителей: если не закупать бензин и дизель впрок, удастся избежать ажиотажа, сократить очереди и сделать топливо доступным для всех.