Омские инженеры создали автотренажер для отработки навыков вождения

Омские политехники разработали тренажер, позволяющий научиться безопасному вождению. Система помогает автомобилистам, особенно начинающим, эффективно отработать шоферские навыки не на дороге, а с помощью устройства - близнеца машины.

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Это дает возможность избежать стресса в реальных условиях, а также лишних трат: по статистике наибольшее число ДТП происходит именно с дебютантами.

Примечательно, что многофункциональный тренажер создали студенты и школьники Предуниверсария ОмГТУ под руководством опытных преподавателей. Тренировка на нем позволяет увеличить скорость реакции водителя, освоить азы безопасного вождения и другие полезные навыки.

Характер тренажера полностью соответствует автомобильному. Механизмы управления - аналогичные. В устройство встроены настоящие элементы управления: руль, селектор автоматической коробки передач, блок педалей. Есть световая и звуковая сигнализация. Поэтому начинающий пилот имеет возможность запомнить и освоить все особенности вождения, в том числе и в нестандартных дорожных ситуациях: столкновении, съезде в кювет и опрокидывании.

Оценивать реакцию водителя на нештатную ситуацию экспертам помогает электроника, которая даст объективную оценку поведению и реакции человека за рулем. А исправить просчеты помогут дополнительные тренировки на тренажере.

От существующих аналогов тренажер отличается еще и тем, что можно регулировать угол поворота руля и усилие вращения. Поэтому пилот имеет возможность почувствовать себя гонщиком "Формулы-1".

По словам разработчиков, омский тренажер может быть полезен не только начинающим, но и опытным автомобилистам. Одно из последних усовершенствований - внедрение специального алгоритма, позволяющего тренировать навыки вождения в условиях сложных дорожных условий и повышенной опасности.

"Идей по доработке тренажера у нас еще много. Планируем подключить умную колонку с голосовым управлением, освещением, механическую коробку передач, экран с компьютерной симуляцией и другие усовершенствования, превращающие тренажер практически в настоящую современную машину", - поясняет руководитель проекта Иван Залознов.

По его словам, школьники с удовольствием участвуют в разработке. А тот факт, что результатов ждут индустриальные партнеры, добавляет им азарта и усердия в достижении поставленных целей.

Наставниками старшеклассников выступают студенты, которые учат ребят обрабатывать детали, собирать узлы, осваивать азы инженерной науки. Школяры признаются, что получают не только новые знания, но и удовольствие от командной работы.